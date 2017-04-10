Луганск, 10 апреля, 2017, 15:25 — ИА Регнум. Власти ЛНР выплачивают зарплату трудовым коллективам предприятий-нерезидентов, на которых введено внешнее республиканское управление. Об этом 10 апреля на аппаратном совещании Совмина ЛНР заявил глава ЛНР Игорь Плотницкий, передает ИА REGNUM.

Александр Дейнека. Добыча угля. 1924

«Мы полностью все обязательства, которые перед собой брали, выполнили. Финансы есть, люди спокойно получат (зарплату)», — заверил Плотницкий.

При этом глава Федерации профсоюзов ЛНР Олег Акимов заявил, что зарплата будет выплачена до 12 апреля. Он рассказал, что большая часть работников этих предприятий уже получила зарплаты.

В свою очередь, и.о. министра топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Павел Мальгин добавил, что в настоящее время осуществляется выплата зарплат работникам угольных предприятий, входящих в бывшую компанию ДТЭК украинского бизнесмена Рината Ахметова.

По его словам, к концу мая 2017 года ЛНР завершит переориентацию угольной отрасли региона на рынок Российской Федерации. «До конца мая мы предполагаем полную переориентацию угольной промышленности», — заверил Мальгин.

Он сообщил, что за I квартал 2017 года угольные предприятия подконтрольные ЛНР добыли 311 тыс. тонн угля. Специалистами Минтопэнерго проведены 22 экспертизы оценки запасов, выдана 21 лицензия на 5,5 млн руб.

Ранее и.о. первого заместителя председателя Совета министров, министр чрезвычайных ситуаций ЛНР Сергей Иванушкин заявлял, что власти ЛНР заключают контракты на поставку угля в РФ и другие страны.

Справка: в 2016 года угольные предприятия ДНР добыли 12 млн. 5 тыс. 154 тонны угля. Это почти на три миллиона тонн больше, чем в 2015 году. Об этом сообщала пресс-служба министерства угля и энергетики республики. При этом в 2016 году шахты ЛНР добыли порядка 5 млн тонн угля. «Субъектами хозяйствования угледобывающей промышленности ЛНР за 2016 год добыто каменного угля в полтора раза больше, чем в 2015 году — порядка 5 миллионов тонн», — сообщила и.о. министра экономического развития ЛНР Елена Костенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте глава ЛНР Плотницкий поручил разработать план переориентирования экономики республики на рынок России. По его словам, это позволит восстановить ранее прерванные экономические связи.

17 марта в Ялте глава ДНР Александр Захарченко отметил, что предприятия ДНР наращивают экспорт своей продукции на рынок РФ. «Сегодня мы занимаемся восстановлением старых экономических связей. Мы переходим на российские рынки, российское сырье. Уже пошли первые партии товаров в Российскую Федерацию. Все больше продукции, производимой в ДНР, уходит на российский рынок», — сказал Захарченко.

Напомним, 7 апреля Шевченковский районный суд г. Киева наложил арест на имущество предприятий ДТЭК, которое осталось в отдельных регионах Донбасса. Как сообщает пресс-служба ДТЭК, процедура осуществлена в рамках уголовного производства по ч.3 ст. 206 Уголовного кодекса Украины. «Действия суда касаются, в первую очередь, всех транспортных средств, угольной продукции и оборудования предприятий. Это означает полный запрет на отчуждение, распоряжение и незаконное использование данного имущества. Перечень арестованного движимого имущества будет внесен в государственный реестр обременений и базы розыска МВД. Информация об арестованном угле будет направлена в таможенные органы для принятия мер по недопущению ввоза этого угля в Украину через территорию России», — говорится в сообщении.

«Мы понимаем, что представители так называемых «ЛДНР» будут пытаться возобновить добычу угля на захваченных шахтах. Теперь все, кто будет иметь то или иное отношение к этому процессу будут преследоваться по украинскому и международному законодательству», — пояснил руководитель Антикризисного штаба ДТЭК Денис Диденко.

Как сообщалось, с 1 марта 2017 года ДНР и ЛНР начали введение внешнего управления на частных предприятиях Донбасса. В опубликованном списке Совмина ДНР 43 национализированных предприятия. Большая часть из них принадлежит группам СКМ и «Метинвест» (украинского бизнесмена Рината Ахметова и бизнесмена Вадима Новинского), корпорации «Индустриальный союз Донбасса» российского бизнесмена Александра Катунина и корпорации Group DF украинского олигарха Дмитрия Фирташа. В числе предприятий перешедших под контроль ДНР оказались Енакиевский металлургический завод и его филиал в Макеевке, Харцызский трубный завод, Ясиновский коксохимический завод, Докучаевский флюсо-доломитный комбинат, «Концерн Стирол», а также все предприятия компании ДТЭК, «Украинская акционерная страховая компания «АСКА», «Укртелеком», стадион «Донбасс Арена», гостиница «Донбасс Палас» и другие.

Ранее, 1 марта 2017 года ДНР и ЛНР ввели на всех частных предприятиях региона временные республиканские администрации. Ранее, в феврале, главы ДНР и ЛНР Захарченко и Плотницкий потребовали, чтобы все частные предприятия перерегистрировались в юридическом поле республик и начали официально платить налоги и сборы.