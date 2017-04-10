Пермский край, 31 августа, 2005, 11:53 — ИА Регнум. Современная телефонная связь стала доступна жителям Чердынского района - самой отдаленной и обширной территории Пермской области, расположенной на севере региона. Как сообщает отдел по связям с общественностью Пермского филиала ОАО "Уралсвязьинформ", в 2004 году здесь было построено восемь цифровых телефонных станций общей емкостью более 4 тысяч номеров, а также межстанционные, магистральная и часть распределительных сетей. Благодаря этому жители района получили качественную местную, междугородную и международную связь. Поэтапный перевод абонентов координатных АТС на цифровые, начавшийся в апреле этого года, осуществлен в селах Бондюг, Покча, Вильгорт, Кольчуг, в поселках Рябинино, Ныроб и микрорайоне Люнва. Сейчас переключение производится в райцентре Чердынь, на очереди - села Редикор и Пянтег.