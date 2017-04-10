Мадрид, 10 апреля, 2017, 14:56 — ИА Регнум. Судья Национального суда Испании Элой Веласко 10 апреля призвал французские власти предоставить испанской жандармерии доступ к арсеналам радикальной баскской группировки ETA, которые ее представители передали французским общественным деятелям и полиции 8 апреля, сообщает информационное агентство EFE.

George Hodan Суд

Веласко отправил во Францию судебное поручение о том, чтобы французские власти предоставили всю информацию о 120 единицах огнестрельного оружия, 3 тоннах взрывчатых веществ и нескольких тысячах патронов и детонаторов, найденных в восьми тайниках, данные о местонахождении которых лидеры ETA передали 8 апреля французской полиции.

Напомним, что 7 апреля представители радикальной баскской группировки ETA выступили с заявлением, в котором назвали себя «невооруженной организацией» и сообщили о передаче имевшихся у нее оружия и взрывчатых веществ в руки гражданского общества.

Правительство Испании последовательно настаивало на передаче доступа и данных об оружии в ее государственные органы охраны правопорядка для проведения судебной экспертизы оружия, которое может фигурировать в качестве вещественных доказательств в нераскрытых преступлениях.