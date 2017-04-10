Исламабад, 10 апреля, 2017, 14:51 — ИА Регнум. Военный суд Пакистана приговорил гражданина Индии к смертной казни по обвинению в шпионаже, сообщает Reuters.

George Hodan Суд

Кулбушан Судхир Джадхав был арестован в марте 2016 года в провинции Белуджистан, где правительственные войска ведут борьбу с местными сепаратистами.

Военные Пакистана заявили, что обвиняемый дал признательные показания в том, что он по заданию спецслужб Индии планировал, координировал и организовывал шпионско-диверсионную деятельность в Белуджистане.

«Его цель была дестабилизация региона и ведение войны против Пакистана», — говорится в заявлении военных.

Точная дата приведение приговора в исполнение не установлена.

Напомним, взаимоотношения между Индией и Пакистаном переживают сложный период с учетом того, что они никогда не были гладкими. Исламабад обвиняет Индию в поддержке сепаратистов в Белуджистане. Нью-Дели решительно отвергает подобные обвинения и, в свою очередь, критикует Пакистан за вмешательства в дела индийского Кашмира, где большая часть населения исповедует ислам.