Москва, 10 апреля, 2017, 14:46 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Постоянно повторяющиеся заявления о том, что Башар Асад должен покинуть пост президента Сирии, не помогают политическому урегулированию ситуации в республике. Разрешить ситуацию можно лишь путем переговоров в Женеве и Астане, заявил 10 апреля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Возвращение к псевдопопыткам урегулирования в стиле декламирования мантр, что Асад должен уйти, не способно кого-либо приблизить к политическому урегулированию в Сирии», — сказал Песков.

По его словам, единственно возможным вариантом остается кропотливая работа — женевский переговорный процесс и те усилия, которые продолжаются в рамках астанинских переговоров. При этом переговоры в Астане — это составной элемент процесса в Женеве.

Переговорный процесс является очень сложным и длится гораздо дольше, чем хотелось бы, однако альтернативы ему нет, ответил Песков на вопрос о том, есть ли у Москвы предложения какого-либо компромисса по сирийскому урегулированию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 апреля в ходе экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи с ракетным ударом США по сирийской авиабазе «Шайрат» постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила о том, что России следует пересмотреть свое отношение к президенту Сирии Башару Асаду. По ее словам, мир находится в ожидании того, что «Россия пересмотрит свой неверный альянс с Башаром Асадом».

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