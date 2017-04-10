Москва, 10 апреля, 2017, 14:41 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Россия

В отношении США и ЕС у жителей России наблюдается тенденция улучшения образа этих государств за последний год. По данным на март 2017 года к США и ЕС стали лучше относиться 33% граждан РФ (в марте 2016 года — 23%). Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Негативизм населения России относительно Украины в целом сохраняет прежние «посткрымские» показатели. К Украине в основном плохо относятся 36% опрощенных, очень плохо — 40%.

Очень хорошее отношение сложилось у жителей России к Белоруссии и Китаю — 65№ и 67% соответственно.

Выравнивается отношение россиян к Турции, ухудшившееся в 2016 году. Хорошо к этой стране стали относится 47% граждан РФ (в июле 2016% — 24%).

22% российских граждан считают, что на Западе к России относятся с тревогой, со страхом (21%), и уважением (15%). 33% опрошенных уверены, что Россию стали больше бояться и больше уважать. (19%).

Опрос проведен 31 марта — 3 апреля 2017 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.