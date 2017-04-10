Москва, 10 апреля, 2017, 14:41 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле не видели текст документа, предполагающий введение санкций против России в связи с ситуацией в Сирии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

По его словам, было заявление постпреда США при ООН, однако каких-либо заявлений от администрации президента США Дональда Трампа пока не было.

Кроме того, текста документа, предполагающего введение санкций, в Кремле не видели. «Как же мы могли его видеть, если мы не знаем вообще, существует он или нет?» — сказал Песков.

Таким образом, возможный ответ Кремля на санкции также неизвестен, поскольку неизвестно, будут ли они введены вообще и какие именно.

Ранее постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что возможность введения Вашингтоном новых санкций против России по ситуации в Сирии обсуждается Трампом с членами администрации.

Напомним, 4 апреля западные СМИ сообщили, что президент Сирии Башар Асад применил в сирийской провинции Идлиб химическое оружие. Никаких доказательств этого, кроме сомнительных съемок, предъявлено не было.

В ответ на это президент США Дональд Трамп в ночь на 7 апреля нанес ракетный удар по сирийской авиабазе в провинции Хомс. По авиабазе с американских кораблей было выпущено 59 ракет «Томагавк».

Россия, оказывающая поддержку президенту Сирии Башару Асаду в борьбе с терроризмом, назвала удар ВС США по Сирии актом агрессии против суверенного государства.