Екатеринбург, 10 апреля, 2017, 14:33 — ИА Регнум. Очередной случай нападения коллекторов на ребёнка оказался в центре внимания депутатов Государственной думы. Одни из них предлагают ужесточить условия работы для коллекторов, а другие за то, чтобы полностью объявить их вне закона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, случай произошёл в Екатеринбурге 5 апреля. Трое неизвестных избили 11-летнего мальчика-инвалида в лифте его дома.

Как отмечает первый заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Сидякин, этот случай свидетельствует о необходимости доработки нормативной базы, регулирующей коллекторскую деятельность.

«Случай с избиением коллекторами мальчика-инвалида в Свердловской области является вопиющим. Безусловно, совершено уголовное преступление. Коллекторская фирма должна быть закрыта по причине профнепригодности. Но факт избиения ребенка-инвалида не должен остаться без последствий для банка-кредитора. В прошлом году Госдума приняла закон, который предписывает поведение коллекторов при взаимодействии с должниками. Однако нужно задуматься над тем, должны ли отвечать банки за противоправные действия тех организаций, которым они перепоручают работу со своими кредиторами», — отметил депутат.

Он также напомнил, что 15 марта 2016 года Верховный Суд России указал: банки не могут передавать право требования по кредитному договору третьим лицам, не имеющим лицензии на право осуществления банковской деятельности, если это не прописано в договоре.

«Думаю, будет правильным, чтобы этот пункт договора отдельно обсуждался сторонами при его заключении. Получая кредит в банке, гражданин должен отдавать себе отчет, что в случае просрочки он может быть вынужден общаться с коллекторами. Сейчас же получается, что понятие банковской тайны дискредитировано. Это нужно исправлять», — заключил Сидякин.

А первый заместитель председателя комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Дмитрий Савельев считает, что деятельность коллекторов нужно полностью запретить. «Очевидно, что, несмотря на закон, многие эти «деятели», как занимались, так и занимаются запугиванием граждан. Угрозы не прекратились. Коллекторы не стали в одночасье законопослушными. Это доказывают постоянные сообщения в СМИ о различных инцидентах, связанных с их сомнительной деятельностью», — сказал депутат.

По его словам, коллекторы научились обходить законы. «Им запрещено звонить людям ночью, они уже придумали, как увильнуть от этого требования закона — звонят, сообщая о новых услугах, а после рекламы уже говорят о задолженности. То есть мы видим, что ждать законопослушного поведения от этой категории не приходится!», — сказал депутат.