Калининград, 10 апреля, 2017, 14:51 — ИА Регнум.

Германизация — это последствия бедности калининградцев. Такое мнение высказал действительный государственный советник РФ 1-го класса, главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров, отвечая в Балтийском федеральном университете им. Канта на вопросы калининградских журналистов о «германизации».

ИА REGNUM Калининград

"Думаю, что речь о германизации — это речь о тех последних 25 годах, когда полуброшенная Россией Калининградская область стояла на карачках, пытаясь выживать, — считает политолог. — А поскольку Калининградская область обречена на общение с Польшей, то для того чтобы окончательно не полонизироваться, калининградцы, имея достаточное самоуважение, решили выглядеть германцами, поскольку Германия далеко и вроде бы неопасна. И это не централизованная политика. Это последствия бедности калининградцев. Это потребительская слабость, которая порождает слабые души, которые ради выживания, в первую очередь, а потом ради хлеба с маслом, готовы перейти на немецкий язык, на немецкие названия».

YouTube Калининградские хрущёвки а ля Кёнигсберг

Колеров обратил внимание на ряд немецких вывесок и подражаний немецкому в Калининграде.

«Я встретил автомат благотворительности «Данке-шоп». Послушайте, в Питере нет «Киитос-шоп» (kiitos по фински — спасибо. — ИА REGNUM ). В Москве нет «Сенкс-шоп». «Данке-шоп» — это позорное название в Калининграде! Это изображение из себя прислуги немецкого наследия. Но эта германизации не из-за всемирного заговора, а, повторюсь, от бедности, слабости. Я вижу в центре Калининграда реномированные, как говорят немцы, хрущёвки. Все в немецком стиле. Ну почему не петербургском стиле? У нас что — собственной северной городской культуры нет? Есть. Но ведь это же не немцы придумали — так онемечить хрущёвки? Это придумали калининградцы. Опять же от своей бедности. Эта германизация потребительская, дешёвая».

По мнению политолога, чтобы освободиться от потребительской германизации, для Калининградской области нужна общенациональная сверхидея.

«Она лежит на поверхности — это витрина России, которая (витрина) не вступает в противоречие с понятием форпоста. Просто это бронированная витрина, — продолжил Колеров. — Сейчас это не витрина, а бедный родственник, выживающий за счет соседей. Это стыдно. Калининградская область в принципе не должна выживать, она должна находиться на 200-процентном содержании федерального центра. Чтоб здесь жир капал отовсюду. Тогда ни один дурак не назовёт аппарат «Данке-шоп», а назовёт, как это делается в России — «Добро», «Твори жизнь» и т.д.».

2gis.ru «Данке-шоп» в Калининграде

«Принуждение Калининградской области выживать самостоятельно — есть часть философии вахтового метода, которая (философия) ориентирована на то, чтобы постоянное население ушло. Для Калининградской области это будет означать, что население уйдёт в Польшу, а сам регион станет де-факто экономическим протекторатом Польши», — считает политолог.

В таком случае, полагает Колеров, германизация покажется «еще ого-го какой высокой культурой».

«Калининградцы живут рядом с образцовой и самой успешной в Европе исторической памятью Польши, — продолжил эксперт. — В Литве и Германии с исторической памятью тоже всё хорошо. И вот здесь, в окружении этих трёх систем, делать вид, что ты не понимаешь, что происходит, видя «данке-шопы» — смешно и наивно».

«Без мощной базы собственной исторической политики в Калининградской области проиграешь сразу. Даже бессмысленно сопротивляться, — считает Колеров. — Поэтому инвестиции в Калининград являются инвестициями не столько в выживание самой области, сколько в выживание всей России. Потому что миллиметр отступления — это конец всему».

Продолжая рассуждать категорией «витрины», политолог подчеркнул, что помимо высокотехнологической военной сферы, в Калининграде должна быть высокотехнологическая экономика.

«Поэтому я являюсь фанатом строительства здесь атомной станции, — заявил Колеров. — АЭС — это многотысячные рабочие места, это сотни высокотехнологических кадров. АЭС — это абсолютная энергобезопасность и абсолютная военная неприкосновенность, поскольку я убеждён, что через считанные годы, если не завтра, в Калининград нельзя будет привезти даже мазут по морю. На Западе, например, скажут, что из-за того, что с российских кораблей капает, корюшка гибнет. И всё».