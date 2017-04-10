Ереван, 10 апреля, 2017, 14:27 — ИА Регнум. Израиль, естественно, не комментирует вопрос продажи оружия Азербайджану, заявил посол Израиля в Армении Элияху Ерушалми.

President.am Посол Израиля Элияху Иерушалмин вручяет верительные грамоты президенту Армении

«Вопрос поднимался во время моих встреч в Ереване и, вероятно, будет обсуждаться в ходе будущих консультаций», — уточнил дипломат в интервью news.am.

Говоря о нагорно-карабахском урегулировании Ерушалми отметил, что Израиль хочет мира, и политика страны заключается в том, что мир между Арменией и Азербайджаном должен основываться на Минском процессе. «Мы примем все, что вы решите во благо ваших народов. Самое главное, чтобы в регионе установился мир, и Армения могла бы жить в мире», — заявил посол.

Отвечая на вопрос о том, что мешает израильскому правительству признать Геноцид армян, дипломат сказал, что как и в вопросе Карабаха между Арменией и Азербайджаном, Израиль должен принять то, что решат стороны.

«Армянская трагедия всегда в наших мыслях. Израиль не может выразить то, что мы думаем, потому что это историческая проблема между вами и Турцией. Мы примем то, что решите вы и Турция. Однако это всегда в наших мыслях. Мы также пережили трагедию огромных масштабов. Я был в музее в Ереване, он очень похож на музей Холокоста в Израиле», — подытожил Ерушалми.

По мнению экспертов, для признания геноцида со стороны еврейского государства Армении и Израилю нужны добрые и даже стратегические отношения, но сегодня они просто прохладные. Взаимоотношения Армении и Израиля во многом усложняются более близкими отношениями Азербайджана и Израиля, а также зависят от турецко-израильских отношений.

В первую очередь, стратегическое сотрудничество с Турцией является причиной, по которой Израиль не признает Геноцид армян. Историк, специалист по истории Холокоста, геноцидов, расизма, доктор философии Яир Орон считает, что если Израиль признает Геноцид армян, то у США также не останется иного выбора, кроме как также признать его. По мнению еврейского ученого, который на протяжении 25 лет занимается вопросом Геноцида армян, Израиль на первоначальном этапе отношений с Турцией должен был сказать, что признание Геноцида армян со стороны Израиля не их дело, и что Израиль в этом вопросе имеет иное мнение. Однако мы, к сожалению, этого не сделали», — считает Яир Орон.

Во время апрельской войны в Нагорном Карабахе в 2016 году Азербайджанская армия активно использовала израильские беспилотники-камикадзе Harop, уничтожив автобус с армянскими добровольцами. Тогда погибли шесть человек. Этот инцидент ещё более усложнил и так довольно прохладные армяно-израильские отношения, так как вызвал антиизраильские настроения в армянском обществе.

О состоянии отношений между странами можно судить и по тому обстоятельству, что резиденция чрезвычайного и полномочного посла Израиля в Армении Элияху Иерушалмина, который вручил верительные грамоты президенту Армении 23 марта, находится не в Ереване и даже не в Тбилиси и Москве, а в Иерусалиме. Только этот факт, как отмечают эксперты, не сулит ничего нового в отношениях между Ереваном и Тель-Авивом.