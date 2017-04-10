Севастополь, 10 апреля, 2017, 15:26 — ИА Регнум.



Kremlin.ru Дмитрий Овсянников

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников рассказал корреспонденту ИА REGNUM о текущих итогах своей работы, ротации кадров и борьбе с коррупцией

ИА REGNUM : Обобщите, пожалуйста, опыт Вашей работы на посту временно исполняющего обязанности губернатора — какой новый опыт приобретен, и чего удалось добиться за 8 месяцев?

Удалось сдвинуть с места ряд проектов и задач, которые по разным причинам долгое время пребывали в «замороженном» состоянии. Севастополь, который на 20 лет застрял в ситуации экономической и инфраструктурной стагнации, а сейчас находится под давлением санкций — регион непростой. И не только для реализации проектов развития, но и для выполнения текущих задач. Поэтому для меня работа в Севастополе — это действительно уникальный опыт.

В течение восьми месяцев нам удалось запустить активный ремонт дорог и жилого фонда Севастополя. Из аварийного жилья переселено 238 семей. Также выделяем жилье детям-сиротам, ветеранам Великой Отечественной войны и молодым семьям.

Успешно стартовали программы по обновлению сферы медицинского обслуживания — в том числе, налажено партнерство с другими регионами России. Так, специалисты Морозовской больницы на постоянной основе оказывают помощь севастопольским коллегам в диагностике и лечении детей.

Продолжается ремонт больниц. С момента возвращения Севастополя в Россию закуплено и поставлено более 1000 единиц нового медицинского оборудования — этого не происходило более 20 лет. В дополнение в конце 2016 — 2017 году поступило 20 машин скорой помощи. В целом финансирование системы здравоохранения увеличено вдвое по сравнению с 2014 годом.

Начал обновляться парк общественного транспорта — на маршруты выходят 90 новых автобусов на газомоторном топливе, заключены контракты на 78 троллейбусов и 25 низкопольных автобусов. Запущены ремонт и строительство детских садов — только в этом году будут введены в эксплуатацию 7 объектов, которые примут около 2000 детей. Завершено строительство ряда инфраструктурных «долгостроев» — в том числе, транспортных развязок.

За то время, которое я провел в Севастополе в должности главы города, с уверенностью могу сказать — здесь люди хотят и могут работать результативно. Конечно, предстоит большая работа в разных сферах жизни города, ведь многие проблемы здесь не решались годами. Сейчас главное — не отклоняться от выбранного курса, уверенно и последовательно двигаться по намеченному пути.

ИА REGNUM : Какие ошибки прежнего руководства были наиболее болезненными, и удалось ли их исправить?

В первую очередь, мы занялись трансформацией структуры органов исполнительной власти. Оптимизировали взаимодействие различных подразделений, изменили штатную численности ведомств — в 3 раза сократили количество членов Правительства. Эта мера позволила улучшить и систематизировать нашу работу и теперь состав Правительства соответствует приоритетным задачам развития города.

Другая «болевая» точка города, с которой нам необходимо было разобраться — долгострои. Открыта Хрусталевская дорожная развязка, Региональный сосудистый центр, детский сад в Казачьей бухте, где также в скором времени в эксплуатацию будет сдан еще один долгострой — школа.

Еще один значимый момент — внесение изменений в устав города, которые позволяет севастопольцам самостоятельно избирать губернатора. Ранее этот вопрос провоцировал разногласия между Правительством и Законодательным Собранием, которое выходило с инициативой о прямых выборах.

Хочу отметить, что все задачи по развитию Севастополя мы решаем планомерно, формируя базовые принципы работы не только для правительства, но и для всех бюджетных учреждений и предприятий города.

ИА REGNUM : Часто можно услышать, что после присоединения к России и в Крыму, и в Севастополе остались те же люди в руководстве предприятий, муниципалитетов, что были и при Украине. Как вы относитесь к ротации кадров? Нужны ли варяги Севастополю? Согласны ли Вы с утверждением, что в городе нет грамотных управленцев?

Ротация кадров и обмен опытом — необходимый инструмент любой кадровой политики. В Севастополе, конечно же, есть грамотные и компетентные специалисты, которые способны принести практическую пользу родному региону.

Безусловно, нам необходимы люди, которые не только любят Севастополь, но и знают его особенности в тех или иных областях. Поэтому был создан прямой и прозрачный механизм, позволяющий севастопольцам входить в структуры исполнительной власти — кадровый резерв Правительства. Его члены замещают вакантные должности государственной гражданской службы.

Решение о его создании уже приносит свои плоды. Недавно произведены первые назначения руководителей органов исполнительной власти из числа участников кадрового конкурса.

Я лично приглашаю всех желающих работать в органах исполнительной власти Севастополя к участию в этой программе.

ИА REGNUM : Коррупция — бич Крымского полуострова времен пребывания в составе Украины. Как сейчас обстоят дела с коррупционной составляющей в городе?

Хочу отметить, что ужесточение антикоррупционного законодательства и усиление контроля за его выполнением уже приносят свои положительные результаты.

У нас налажен контакт с правоохранительными органами и мы ведем слаженную совместную работу по предупреждению, выявлению и пресечению коррупционной деятельности.

По итогам прошлого года рассмотрены материалы в отношении 216 государственных служащих. По итогам рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечено 12 человек, один из которых уволен в связи с утратой доверия.

Федеральным центром наша работа в этом направлении оценивается положительно.

ИА REGNUM : Одной из главных проблем города, которую невозможно не заметить, являются плохие дороги. Что делается, чтоб справиться с этой проблемой?

Ремонт городских дорог, как и другие наиболее острые вопросы, находится на моем личном контроле. В прошлом году мы отремонтировали более 90 км дорог, в этом планируем провести ремонт еще 52 участков общей протяженностью 44 км.

Перечень этих объектов формировался на основе обращений жителей города, депутатов, общественности. Список неокончательный и по мере необходимости может дополняться. Также мы приступим к активной фазе ремонта внутридворовых проездов, которые в большинстве случаев находятся в неудовлетворительном состоянии.

В конце марта мы дали старт работе первого в городе асфальтобетонного завода. Его продукция будет использоваться ГБУ «Севавтодор» при выполнении госсзадания, а также при строительстве двух крупных объектов — участка федеральной трассы «Таврида» и автодороги в Камышовой бухте. Таким образом, мы не будем зависеть от коммерческих производителей, которые зачастую существенно завышают цены на асфальтовые смеси, и сможем сократить расходы на ремонт дорог.

ИА REGNUM : Достигнута ли договоренность с Министерством обороны РФ об использовании земельных участков, которые запланированы для развития Севастополя? Правительством заявлены несколько проектов, которые предполагают размещение объектов на землях военного ведомства. В частности, концепция Центра международного яхтенного туризма, представленная на форуме в Сочи, предполагает демилитаризацию зоны Балаклавы.

Департаментом приоритетных проектов развития Севастополя подготовлен и отправлен на рассмотрение Госсовета и Президента РФ пакет инвестиционных предложений в сфере туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса, девелопмента. Один из них — это Центр международного яхтенного туризма.

Решение о демилитаризации Балаклавы и ее основной бухты, которое и определит будущее проекта, будет принято на федеральном уровне.

ИА REGNUM : При создании природного ландшафтного заказника «Караньский» возникли проблемы с согласованием участков, принадлежащих ЧФ. Есть позиция Минобороны РФ в лице командующего Черноморским флотом, который против включения земель военного ведомства в региональный заказник. Как разрешилась эта ситуация?

Для нас очень важно сберечь историко-археологические и природные памятники и сохранить некоторые охраняемые растения и животных региона. Именно поэтому нами было решение отнести территорию Караньского плато к особо охраняемым природным территориям Севастополя и создать ландшафтный заказник регионального значения «Караньский».

Ввиду того, что часть территории планируемого заказника находится в ведении Минобороны РФ, мы провели ряд совместных встреч для выработки общего решения. По итогу было решено исключить земли Министерства обороны (около 300 га) из территории заказника «Караньский».

На данный момент, материалы экологического обследования прошли общественные слушания, а Севприроднадзор разработал и направил на согласование с уполномоченными органами проект будущего ландшафтного заказника. Его общая площадь должна составить около 570 га.

Завершение работ по созданию заказника «Караньский» запланировано во второй половине 2017 года.

ИА REGNUM : Принято ли решение по использованию территорий 54-го и 22-го завода в районе мыса Хрустальный и возможность создания сплошной набережной вдоль побережья Севастопольской бухты (от железнодорожного вокзала, через Телеграфную и Минную стенки до Графской пристани).

До конца 2017 года мы примем Генеральный план Севастополя, который определит границы территорий общего пользования. До этого времени говорить о каких-либо решениях преждевременно.

С учетом высокой градостроительной ценности территории центра города, мы рассматриваем вариант проведения архитектурного конкурса перед разработкой окончательного проекта планировки. Так мы сможем увидеть различные проекты и с учетом мнения жителей города, выбрать лучший и наиболее оптимальный вариант.

На общих основаниях будет рассмотрено и предложение по организации удобной для жителей и гостей города набережной от Артиллерийской бухты до Графской пристани. Главное, чтобы выбранная архитектурная концепция центра Севастополя давала новые стимулы для развития территории, при этом не нарушала условия проживания севастопольцев, а делала их более удобными и комфортными.

Кроме того, территория городского центра имеет сегодня статус исторического поселения, поэтому ее дальнейшая судьба должна быть прежде всего рассмотрена на публичных слушаниях. К ее изменению надо подходить очень бережно.

ИА REGNUM : Проект развития Молочной балки предусматривает освоение 360 гектаров территории. Однако 25 гектаров, планируемых под застройку, принадлежат Минобороны. Есть ли перспективы согласовать передачу городу этой территории?

Правительство Севастополя одобрило проект комплексного развития Молочной балки. Сегодня ее территория состоит из земель разной формы собственности — это частные и городские участки, земли Министерства обороны России.

При получении согласия всех собственников, в том числе и Минобороны, в Молочной балке начнется строительство административного, выставочного и спортивного центров, большого жилого комплекса, школы, парка и объектов инфраструктуры.

ИА REGNUM : Какие из приоритетных проектов правительства РФ выполняются в Севастополе, и с какими федеральными структурами область сотрудничает в этой работе?

Совет при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам определил 11 основных направлений стратегического развития. В рамках каждого из них разрабатываются и реализуются государственные проекты и программы.

На данный момент в Севастополе выполняются два таких проекта. Первых из них — «Формирование комфортной городской среды», который предусматривает благоустройство придомовых территорий и парков. Здесь наша главная задача — привлечь как можно больше севастопольцев к обсуждению, планированию и реализации проектов благоустройства.

Программу уже запущена, и к осени мы собираемся закончить все запланированные на этот год работы. Это реконструкция и ремонт более сотни севастопольских дворов, строительство детских и спортивных площадок на придомовых территориях и в местах общего пользования.

Второй проект — это «Реформа контрольной и надзорной деятельности». Эта программа предполагает усиление контрольно-надзорной деятельности в различных сферах: регулирование цен и тарифов, долевое строительство, жилищный и земельный надзор и многое другое. Реформа также направлена на снижение административной нагрузки на бизнес, стимулирование выхода предпринимателей из «теневого» сектора и формирование четких и прозрачных условий ведения бизнеса.

Кроме того, хочу особо отметить — правительство города в эти дни завершает работу над Стратегией социально-экономического развития Севастополя до 2030 года. К ее созданию были привлечены эксперты федерального и регионального уровней, проект прошел несколько стадий обсуждений с участием широкого круга общественников, руководителей предприятий и организаций. Она будет внесена на рассмотрение Законодательного Собрания уже 18 апреля.

Стратегией определены три базовых приоритетна развития Севастополя, которые определят его будущее. В нашем представлении Севастополь должен стать городом эффективной экономики, городом реализации возможностей и городом для комфортной жизни каждого севастопольца.

Справка:

Дмитрий Овсянниковродился в 1977 год в Омске.

В 1999 году окончил Удмуртский государственный университет по специальности «Финансы и кредит». Во время обучения работал на различных должностях в промышленно-производственных компаниях Ижевска (Удмуртская Республика) и Чайковского (Пермский край).

В 2001 году окончил Тольяттинскую академию управления по специальности «Государственное и муниципальное управление».

В августе 2001 года Дмитрий Овсянников стал одним из семи победителей, был включён в государственный кадровый резерв и назначен федеральным инспектором по Кировской области.

В 2004 году назначен федеральным инспектором по Удмуртской Республике.

В 2007 году окончил Российскую академия госслужбы при президенте Российской Федерации по специальности «Юриспруденция».

В 2007 году вернулся к работе в промышленности — в течение двух лет был заместителем генерального директора — коммерческим директором ОАО «Чепецкий механический завод».

С 2010 года работал заместителем управляющего директора — директором по экономике и финансам в ОАО «Пермский моторный завод».

В 2011 году окончил Высшую школу экономики. Специальность «Управление реформируемыми предприятиями ОПК» (Executive MBA).

В 2013 году назначен заместителем руководителя финансово-экономического департамента ОАО «Объединенная двигателестроительная корпорация».

В 2014 году возглавил департамент региональной промышленной политики в Минпромторге Российской Федерации.

С 23 декабря 2015 года по 28 июля 2016 года — заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации.

28 июля 2016 назначен временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя.