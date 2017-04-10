Москва, 10 апреля, 2017, 14:26 — ИА Регнум. В Москве к выходным 15−16 апреля ожидается похолодание, вернутся ночные заморозки до минус двух градусов, сообщает Гидрометцентр России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Погода в Москве

11 апреля будет тепло, климатическая норма немного превышена — воздух прогреется до 14−16 градусов. На следующий день начнется похолодание, ночью температура составит 4−6 в столице и 1−6 по области, пройдут небольшие дожди.

В четверг, 13 апреля ожидается 7−9 градусов выше нуля, днем возможен небольшой дождь и порывы ветра до 12−17 метров в секунду.

В пятницу также будет дождливо, ночью 2−7 градуса, днем — 6−11 градусов. В ночь на субботу температура опустится до минус 2 — плюс 3, а днем поднимется до 3−8 градусов.