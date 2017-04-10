Одесса, Украина, 10 апреля, 2017, 14:27 — ИА Регнум. На церемонии возложения цветов у Вечного огня в Одессе украинские радикалы пытались спровоцировать присутствующих на драку, передает УНИАН.

Mil.ru Мемориал десантникам К.Ф. Ольшанского (Одесская наступательная операция), Николаев

В Одессе сегодня, 10 апреля, проходит торжественная церемония, посвященная 73-й годовщине освобождения Одессы от фашистов в 1944 году. Жители города возлагают цветы у Вечного огня на Аллее Славы.

Митинг у Вечного огня проходит с лозунгами «Одесса без фашизма!», «Одесса — город-герой!».

На это мероприятие прибыли украинские националисты из «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с целью провокации, среди провокаторов находился бывший глава одесских радикалов Сергей Стерненко, говорится в сообщении.

После нескольких попыток провокаций вмешалась полиция, задержавшая, по разным оценкам, от 6 до 21 человека. В результате конфликт не разгорелся. Все задержанные доставлены в отделения полиции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинские националисты часто провоцируют участников митингов, разжигая конфликты.

Так, в Полтаве между участниками митинга против застройки улицы Соборности и полицией произошло столкновение, в результате пострадали трое человек: двое митингующих и один полицейский. Полиция задержала восьмерых активистов.

Напомним, что в Одессе 2 мая 2014 года произошла трагедия. Украинские радикалы напали на участников антифашистского митинга, которые скрылись от преследований в здании Дома профсоюзов. Националисты подожгли здание, в результате погибло 48 человек, свыше 200 человек пострадали.