Заринск, Алтайский край, 10 апреля, 2017, 14:19 — ИА Регнум. Министерство экономического развития Алтайского края подготовило заявку на софинансирование расходов по реконструкции автомобильной дороги в Заринске, необходимой для реализации проекта строительства кожевенного завода стоимостью более 1,6 миллиарда рублей. Ее комплексным изучением в настоящее время занимаются эксперты Фонда развития моногородов, сообщает сегодня, 10 апреля, официальный сайт Алтайского края.

Светлана Шаповалова Алтай

Известно, что объем запрашиваемой субсидии по проекту превышает 48 миллионов рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в утвержденный правительством летом 2015 года перечень 313 моногородов вошли пять территорий Алтайского края: Новоалтайск, Заринск, Алейск, Яровое, а также поселок городского типа Степное Озеро в Благовещенском районе. Четыре из них попали в самую многочисленную группу моногородов, где имеются риски осложнения социально-экономической ситуации, а Новоалтайск попал в третью группу из 89 городов, где ситуация считается стабильной.

Известно, что объем выделения средств Фонду развития моногородов в 2016—2017 годах (в соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2014 года № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов») составляет 10,78 млрд рублей ежегодно.

Фонд поддерживает развитие моногородов России софинансированием расходов на создание объектов инфраструктуры, формирования и обучения команд, управляющих проектами развития моногородов, участием в реализации новых инвестиционных проектов в моногородах предоставлением займов по льготной процентной ставке.