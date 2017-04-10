Киев, 10 апреля, 2017, 14:05 — ИА Регнум. Нацбанк Украины продолжит работу с Международным валютным фондом, чтобы за три года погасить до $13 млрд внешнего долга. Об этом 10 апреля на брифинге заявила глава НБУ Валерия Гонтарева, передает ИА REGNUM.

(сс)Michael Marcovici Деньги

«Украине придется выплатить за счет погашения и обслуживания государственного долга около 12,8 млрд долл. При таких условиях продолжение сотрудничества с МВФ является залогом того, что в следующие три года Украина сможет осуществить выплаты по государственному долгу без лишнего стресса для валютного рынка и финансовой стабильности», — заверила Гонтарева.

По ее словам, до конца 2017 года Украина может получить еще три транша МВФ в рамках программы расширенного финансирования (EFF). «Мы ожидаем, что до конца 2017 года получим еще три транша на общую сумму около 4,5 млрд долл., что позволит нам нарастить резервы до 21 млрд долл. до конца этого года», — сказала Гонтарева.

При этом она отметила, что МВФ переносил заседание по вопросу выделения Украине транша из-за блокирования работы российских банков и блокады отдельных районов Донбасса. «Да, это соответствует действительности. Макроэкономические прогнозы мы согласовывали. А в то же время акты вандализма (на российские отделения банков — ред.) распространялись, поэтому МВФ был очень обеспокоен», — добавила Гонтарева.

Глава НБУ также проинформировала, что регулятор не получал документы о продаже «Сбербанка России». Их ожидают на этой неделе.

В свою очередь, замглавы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что уже в мае миссия МВФ возобновит работу на Украине. «Миссию по следующему пересмотру ожидаем в мае», — рассказал Сологуб.

Ранее, 4 апреля заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий отметил, что валютные резервы Украины составят $16,1 млрд после получения четвертого транша от МВФ. «С начала 2015 года Украина уже получила $7,5 млрд. После получения четвертого транша в размере $1 млрд наши резервы составят $16,1 млрд. Таким образом, с начала работы с МВФ наши резервы вырастут почти в три раза», — рассказал Чурий.

Он также сообщил, что Киев рассчитывает на получение еще трех траншей от Международного валютного фонда (МВФ) на сумму $4,5 млрд до конца 2017 года. «Мы ожидаем поступления примерно $4,5 млрд — это три транша от МВФ до конца этого года. Также мы ожидаем поступления средств от Еврокомиссии в размере примерно €1,3 млрд до конца года. Также в следующем году мы ожидаем получения $3,9 млрд», — добавил замглавы НБУ.

Как сообщало ИА REGNUM, в последний раз миссия МВФ работала на Украине в ноябре 2016 года. 3 апреля Совет директоров МВФ одобрил выделение Украине 1 млрд долл. кредита. В марте 2015 года Украина и МВФ подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы EFF. Первый транш кредита размером $5 млрд по обновленной программе сотрудничества Украина получила в марте 2015 года.