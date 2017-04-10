Москва, 10 апреля, 2017, 13:50 — ИА Регнум.

Банк России повысил официальные курсы доллара США и евро к рублю на 11 апреля, свидетельствуют данные регулятора.

Дарья Антонов ИА REGNUM Рубль к доллару

Доллар США вырос к рублю на 46,95 копейки и составил 57,3896 рубля. Евро увеличился на 17,82 копейки — до 60,7469 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на 11 апреля, составила 58,9004 рубля.

Официальные курсы на 10 апреля составляли 56,92 рубля за американскую валюту и 60,56 рубля за европейскую. Обе оценки были пересмотрены на повышение, на 49 и 48 копеек соответственно.

Давление на российский рубль было спровоцировано геополитическими факторами, в частности ракетным ударом ВС США по Сирии. Если конфликт разгорится с новой силой, Россия, которая поддерживает сирийское правительство, скорее всего, не останется в стороне, считают эксперты.

Усиление напряженности привело к оттоку с российского рынка в том числе и спекулятивного капитала.