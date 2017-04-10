Оренбург, 10 апреля, 2017, 13:48 — ИА Регнум.



(сс) Taken Баскетбол

В Оренбурге с 23 апреля стартует серия матчей в рамках баскетбольной Премьер-Лиги за третье место. Оренбургская «Надежда» поборется за бронзовые медали с московским «Динамо», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в БК «Надежда».

Главный тренер оренбургской «Надежды» Роберто Иньигес отметил кадровую проблему команды. В этой ситуации глупо было предполагать, что желто-бордовые пройдут в финал. Вместе с тем он подчеркнул, что за игру, которая прошла в Оренбурге 7 апреля, ему не стыдно, поскольку оренбургские игроки бились. Примечательно, что основной снайпер Аманда Базокоу получила травму, которая не позволила выйти на площадку против УГМК. Добавим, матч завершился со счетом 64:80 в пользу «лисиц».

«Что касается серии за бронзовые медали… Если кто-то уже досрочно отдает нам третье место, спешу огорчить: борьба за бронзу будет жесткой, упорной и бескомпромиссной. Серия почти наверняка будет тяжелой, но мы, разумеется, планируем выйти из нее победителем», — признался Иньигес.

Напомним, что в новом сезоне команда «Надежда» осталась без ряда ключевых игроков. Клуб покинули Кайла Макбрайд, Деванна Боннер, Анжелика Робинсон, Анна Круз, Алена Кириллова.

Сезон 2015−2016 был лучшим в истории клуба «Надежда». Команда взяла серебро Евро-Лиги и Чемпионата России.