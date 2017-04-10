Курчатов, Курская область, 10 апреля, 2017, 14:10 — ИА Регнум. В городе Курчатове (Курская область) из окна четвертого этажа выпал двухлетний ребенок. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Курской области, это произошло утром 8 апреля.

Пресс-служба СУ СК РФ по Курской области Москитная сетка не защищает от падения!

Мальчика госпитализировали в детскую областную клиническую больницу.

На месте происшествия следователи установили, что ребенок проживает в благополучной семье с матерью, ее бабушкой и дедушкой. В момент, когда мальчик упал из окна, в квартире была бабушка, которая отдыхала в своей комнате, и мать мальчика.

Ребенок игрался и залез на подоконник в спальне, где никого не было и открыл окно. Он облокотился на москитную сетку, она не выдержала веса ребенка, и тот выпал из окна. Москитная сетка зацепилась за ветки деревьев под окном, и мальчик упал на газон.

Ребенок сам поднялся и пошел на тротуар, где к нему сначала подбежала соседка, находившаяся в этот момент на улице, а потом и мать, выбежавшая из квартиры. Мальчику вызвали скорую помощь, которая доставила его в больницу. Сейчас он находится на стационарном лечении.

Мальчику по состоянию здоровья предписан постельный режим, но телесных повреждений, угрожающих жизни, он не получил.