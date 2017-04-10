Ярославль, 10 апреля, 2017, 13:36 — ИА Регнум. Совет директоров ОАО «Ярославльводоканал» одобрил выделение кредитной линии в банке ВТБ в размере 100 млн рублей. Об этом ИА REGNUM рассказал член совета директоров, спикер муниципалитета Ярославля Павел Зарубин. Вместе с тем, по его словам, решение было принято не единогласно, а основная дискуссия развернулась вокруг того, на что эти средства будут направлены.

City-yaroslavl.ru Ярославльводоканал

В частности, за счет 40 млн рублей планируется погасить кредиторскую задолженность перед ОАО «УК Русэнергокапитал». Компания, как утверждают на водоканале, рассчиталась за предприятие с ПАО «ТНС энерго Ярославль» за поставленную электроэнергию.

Обязанность погасить задолженность перед «ТНС энерго» у «Ярославльводоканала» возникла в связи с тем, что предприятие решило сменить поставщика электроэнергии. Вскоре после назначения гендиректором Вадима Блощицына в декабре 2016 года договор с ТНС был расторгнут, а поставляет электроэнергию теперь ООО «Русэнерго». Сам Блощицын до назначения руководителем «Ярославльводоканала» работал в «Русэнергокапитале».

«Очень странно, что «Ярославльводоканал» решил прекратить сотрудничество с «ТНС энерго Ярославль», у которого закупал электроэнергию на протяжении 20 лет. «Русэнерго» хоть и занимается энергопоставками, но не на территории Ярославской области», — сказал председатель муниципалитета Ярославля Павел Зарубин.

Как рассказал ИА REGNUM финансовый директор «Ярославльводоканала» Илья Данилов, предприятие платило «по кабальным условиям, предложенным «ТНС энерго».

«Кабальные условия», по словам Ильи Данилова, заключались в том, что энергетики требовали авансовый платеж в размере 70%. Новый поставщик — ООО «Русэнерго» — по словам Данилова, предлагает перечислять авансовый платеж в размере 15%.

«И есть у них обязательство через год снизить текущий тарифный коэффициент. Кроме того, к себе в тариф они вложили услугу энергоэффективности. Они сейчас потихонечку начинают обследовать все наши самые энергозатратные участки и по ним давать рекомендации», — пояснил финдиректор.

Илья Данилов не отрицает, что нынешний гендиректор водоканала Вадим Блощицын использовал свои связи с «Русэнергокапиталом» (ранее Блощицын работал в этой управляющей компании) для погашения задолженности перед «ТНС энерго».

«Согласно постановлению правительства РФ № 442, мы обязаны были закрыть полностью долги перед «ТНС энерго», — уточнил Данилов.

Вопросы вызывает сам факт образования задолженности. Бывший генеральный директор ОАО «Ярославльводоканал» Сергей Лежнин заявил ИА REGNUM, что до его увольнения в октябре 2016 года у предприятия не было задолженности перед ПАО «ТНС энерго Ярославль», которую якобы погасило ОАО «УК Русэнергокапитал».

В «ТНС энерго» с удивлением восприняли тот факт, что «Русэнергокапитал» погасил задолженность за «Ярославльводоканал». Управляющий директор «ТНС энерго Ярославль» Виктор Доберштейн заявил ИА REGNUM, что «Ярославльводоканал» самостоятельно рассчитался с энергетиками и на данный момент никакой задолженности нет. Кроме того, новый поставщик водоканала, ООО «Русэнерго», по словам Доберштейна, закупает электроэнергию у «ТНС энерго Ярославль» и уже перечислил авансовый платеж.