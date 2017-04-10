Калининград, 10 апреля, 2017, 13:35 — ИА Регнум. Отряд кораблей Балтийского флота провёл первое учение на пути в район Северной Атлантики, где, по собственному признанию НАТО, так и не восстановлена коллективная оборона Альянса.

Twitter.com/GeneraalVerkerk В прошлом году командующий ВМС Нидерландов уделил корветам «Бойкому» и «Сообразительному» целый твит

Как сообщили сегодня, 10 апреля, корреспонденту ИА REGNUM во флотской пресс-службе, боевые расчёты корветов «Бойкий» и «Сообразительный» выполнили тренировки по поиску условной субмарины противника. Также морская пехота провела стрельбы по морским мишеням, отразив атаки предполагаемого неприятеля.

В ближайшие дни полёты над акваторией Атлантики проведут вертолёты Ка-27, базирующиеся на корветах.

Напомним, отряд кораблей в составе корветов «Бойкий», «Сообразительный», морского буксира МБ-123 и танкера «Кола» покинул военную гавань г. Балтийска Калининградской области 7 апреля.

Планируется, что корабли выполнят более десяти различных учебно-боевых задач, среди которых совместные учения по связи, противовоздушной и противолодочной обороне, а также пополнение запасов в море.

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что Северная Атлантика на сегодня является не только одним из самых активных для рыболовства районов Мирового океана, но и трансатлантическим театром потенциальных военных действий между Россией и НАТО.

В частности месяц назад бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе (2009−2013 гг.) Джеймс Ставридис заявил военному ресурсу США defensenews.com, что «НАТО должен заняться в этом регионе планированием, развёртыванием и подготовкой».

«НАТО должен осознавать: Северная Атлантика является важной частью военно-стратегических расчётов России, что видно по наращиванию её морских и воздушных сил», — считает отставной адмирал.

В итоге военные эксперты США в докладе с красноречивым названием «НАТО и Северная Атлантика: восстановление коллективной обороны», делают вывод:

«Если НАТО лишится эффективного контроля за водами Северной Атлантики или как минимум не добьётся возможности отказать России в доступе к этой морской области, то РФ может блокировать либо сорвать подкрепление, идущее из США в Европу».