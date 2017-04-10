Екатеринбург, 10 апреля, 2017, 13:25 — ИА Регнум. Бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич не явился на допрос к следователям, назначенный на сегодня, 10 апреля. Его ждут в Екатеринбурге, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Gubernator74.ru Михаил Юревич

Напомним, в марте ему было предъявлено обвинение в коррупции и подстрекательстве к клевете. Следствие считает, что он получал взятки от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко, который сейчас находится в колонии. Сумма взяток составила 26 млн рублей. Также, как считает следствие, Юревич подстрекал своего непосредственного подчиненного — первого заместителя губернатора Челябинской области Олега Грачева — к распространению клеветы о деятельности председателя Челябинского областного суда Федора Вяткина.

Юревич уже трижды был проинформирован о необходимости явиться к следователю для дачи показаний. Экс-губернатор дважды отвечал, что находится в Израиле.

Теперь, после трёх неявок, следователи могут объявить его в международный розыск. Однако, как сообщает адвокат Михаила Юревича Игорь Трунов, у защиты есть документ, из которого следует, что экс-губернатор находится на обследовании в Лондоне. Это обследование займёт примерно месяц, после чего он сможет явиться к следователям. Защита намерена просить у следователей отсрочки в допросе Юревича.