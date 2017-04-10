Москва, 10 апреля, 2017, 13:29 — ИА Регнум.



Mos.ru Поезд для метрополитена «Москва»

Запуск в московском метро первого инновационного поезда «Москва» с пассажирами состоится 14 апреля. Соответствующее данные размещены на часах с обратным отсчетом времени, расположенном в вестибюле станций «Тверская» и «Пушкинская».

Как ранее сообщало ИА REGNUM о том, что запуск поезда «Москва» с пассажирами начнется в московском метро в середине апреля, сообщили в метрополитене 10 апреля. Поезд будет курсировать на Таганско-Краснопресненской линии.

В метро заявили об окончании всех приемочных испытаний. Как уточнил глава московского метро Дмитрий Пегов, новый подвижной состав передан в эксплуатацию метрополитену.

Напомним, поезда 765-ой серии «Метро» способны вмещать и перевозить свыше двух тысяч человек. В поезде предусмотрены сидения повышенной износостойкости.

Дверные проемы расширены до 1,4 метра, в них встроены световые и звуковые индикаторы. В вагонах на 30% увеличено число поручней. Появились специальные места для колясок, на которых передвигаются люди с ограниченными возможностями.

К новшествам относятся также интерактивные схемы линий метро, USB-розетки для зарядки, новая система информирования в вагонах.