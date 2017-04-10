Барнаул, 10 апреля, 2017, 13:54 — ИА Регнум. Сегодня, 10 апреля, во во второй половине дня на Оби в районе Барнаула начал двигаться лед. О начавшемся процессе половодья свидетельствует также образование закраин, передает корреспондент ИА REGNUM. Рост уровня воды синоптики прогнозируют на всех алтайских реках. «В ближайшие пять дней температура будет нарастать. Приток воды в реки, озера и другие водоемы увеличится. Прогнозируют рост уровней на всех водных объектах», — информирует министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края.

Светлана Шаповалова Ледоход на Оби

Бия у Бийска должна вскрыться 11 апреля (погрешность +/ — трое суток), а Обь у села Усть-Чарышская Пристань — 14 апреля. С 11 по 14 апреля (с погрешностью +/ — четверо суток) специалисты прогнозируют вскрытие нижнего течения Чарыша и Чумыша на всем протяжении.

Между тем алтайские спасатели и коммунальные службы уже несколько дней борются с талыми водами, подтопившими более 50 частных домов и 172 приусадебных участка в Рубцовске. Откачка воды там осуществляется силами 11 бригад. Прокладка двух магистральных линий для сброса воды в дренажный канал и мотопомпы помогли избавиться от более 20 000 кубометров воды.

Дополнительно начаты работы по устройству водоотводного канала в посёлке Западный (длина 900 м) до канала водооросительной системы. По поручению губернатора края Александра Карлина в поселок Западный Рубцовска направлены дополнительные бригады специалистов и техника для проведения работ.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2014 году Алтайский край пережил сильнейшее за последние 50 лет наводнение. Тогда от большой воды пострадали 125 населенных пунктов с населением около 47 тысяч человек, а общий ущерб составил порядка 5 млрд рублей. Паводок-2017, как ожидается, будет не менее сложным. Поэтому все заместители и руководители краевых ведомств в правительстве Алтайского края не смогут уйти в отпуска, запланированные на период с 15 марта по 1 июля 2017 года. Согласно оптимистичному прогнозу, в зону подтопления попадет более 50 населенных пунктов — это 20 муниципальных образований, где проживает 22 тысячи человек. А если же вторая волна будет чрезвычайно сильной, то в зоне подтопления могут оказаться уже 128 населенных пунктов, — это 24 муниципалитета, более 13 тысяч жилых домов, 37 тысяч человек.