Париж, 10 апреля, 2017, 13:15 — ИА Регнум.



Gauthier Bouchet Марин Ле Пен

Франция не несет ответственности за массовые аресты и депортацию евреев в период Второй мировой войны. Об этом заявила кандидат на пост президента страны лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен в эфире на радио RTL.

Таким образом Ле Пен прокомментировала события июля 1942 года, вошедшие в историю как облава «Вель-д`Ив» — масштабные аресты еврейского населения Парижа и его предместий. Аресту подверглись свыше 13 тыс. евреев, включая детей.

«Я не думаю, что Франция несёт ответственность за Вель-д`Ив», — сказала Ле Пен.

Политик добавила, что ответственность за еврейские облавы лежит на тогдашнем руководстве страны, которое не представляло собой Францию.

Аресты евреев происходили по приказу нацистов, находившихся тогда у власти во Франции. В июле 1942 года в Европе началась операция «Северный ветер», ставящая целью ликвидацию еврейского населения Европы.

Во Франции облавы на евреев проходили с одобрения коллаборационистского правительства Виши, участие в них принимали тысячи французских полицейских и жандармов.

В Париже тысячи арестованных были согнаны в зимний велодром Вель-д`Ив, где несколько дней содержались без еды и практически без воды и доступа к уборным. Впоследствии узники были отправлены в нацистские лагеря смерти, подавляющее большинство из них погибли.