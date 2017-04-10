Ярославль, 10 апреля, 2017, 13:10 — ИА Регнум. ВРИО губернатора Ярославской области предложил реконструировать Демидовский сквер, восстановив его исторический облик. Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Страница Дмитрия Миронова в Facebook Эскиз реконструкции сквера

«Это один из самых интересных пунктов программы благоустройства зоны ЮНЕСКО. Мы планируем воссоздать историческую планировку и стилистику сквера. Увеличим число пешеходных зон и скамеек, разобьем цветники, обновим ограждения. Особое внимание уделим озеленению. Главной особенностью сквера станет «живое» освещение, которое превратит его в настоящий центр притяжения для жителей и гостей города», — написал врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов.

Благоустройство сквера планируется на средства, выделенные Ярославской области мэрией Москвы в качестве межбюджетного трансферта. Как сообщало ранее ИА REGNUM, на благоустройство зоны ЮНЕСКО московские власти выделили 600 млн рублей.

Плац-парадная площадь появилась в конце XVIII века вследствие перестройки центра Ярославля по регулярному плану. Она была предназначена для проведения военных смотров и парадов. В 1829 году в центре площади была установлена памятная колонна в честь Павла Григорьевича Демидова, основателя первого высшего учебного заведения в Ярославле.

В 1885 городской голова Иван Александрович Вахрамеев на собственные средства разбил на площади сад, который сначала назывался Вахрамеевским, а потом Демидовским.

«Сквер сейчас находится в не очень хорошем состоянии, и его надо приводить в порядок. И если его восстанавливать, то почему не в историческом виде? Какой временной период брать за основу? Если 18 века, то там была не застроенная Плац-парадная площадь. Мне кажется, что самый лучший вариант — восстанавливать облик сквера 19 века, когда он был только основан», — сказала корреспонденту ИА REGNUM профессор ЯрГУ Виктория Марасанова.

Между тем ярославские градозащитники предупреждают власти о том, что спешить с реконструкцией нельзя, а проект нужно согласовать с экспертным сообществом. Демидовский сквер является вновь выявленным объектом культурного наследия. Этот статус не позволяет проводить там работ по реконструкции. Для этого необходимо определить, что именно подлежит охране, то есть придать памятнику статус. После этого департамент охраны объектов культурного наследия должен разработать задание для предстоящего проектирования. Потом необходимо провести конкурс по определению подрядчика на проектирование, а проект должен пройти общественную экспертизу. Затем выбор подрядчика, также через конкурс, и сами работы. Градозащитники говорят, что сделать это в течение одного сезона, не нарушая закон и без ущерба качеству, вряд ли возможно.

«Демидовский сквер — является частью объекта культурного наследия федерального значения Достопримечательное место «Исторический центр города Ярославля». Требуется согласование с Министерством культуры, чтобы там провести какие-то изменения. Кроме того он является особо охраняемой природной территорией и это тоже требует согласований. Надо провести обсуждение реконструкции с общественностью. И главное, очень большую историко-архивную работу, чтобы определить, какой облик памятника взять за основу. Как правило, в таких исторических скверах наблюдается наслоение эпох, и это очень ценно. Чтобы решить, какой временной отрезок оставить, а какой убрать — нужно провести большое исследование. Если сквер хотят реконструировать к выборам, то это можно сделать только в авральном режиме, работая днем и ночью, но какой из этого получится результат, видно по работам к тысячелетию города», — сказала корреспонденту ИА REGNUM градозащитница Ольга Мазанова.