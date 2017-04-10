Кострома, 10 апреля, 2017, 13:06 — ИА Регнум. Специалисты Академии радиационной, химической и биологической защиты имени Тимошенко будут участвовать в акарицидной обработке Костромы. Об этом сегодня, 10 апреля, заявил глава администрации города Виктор Емец.

Catkin Клещ

По его словам, с привлечением специалистов по химическому оружию «планируется обработать более 300 гектаров городских территорий. Это крупные парки, скверы, места массового отдыха и кладбища». Для «химической атаки» на клеще будет использоваться техника, обычно используемая для постановки аэрозольной завесы.

Всего противоклещевой обработке власти города намерены обработать около 400 гектаров городских территорий, включая участки у учреждений социальной сферы.

ИА REGNUM напоминает, что военные химики из действующей в Костроме Академии РХБЗ имени Тимошенко уже привлекались к борьбе с клещами в прошлом году. Средства на закупку препаратов от кровососущих и оплату труда военных выделил городской бюджет. Сотрудничество оказалось успешным.