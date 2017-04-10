Пекин, 10 апреля, 2017, 12:58 — ИА Регнум.



Army.mil Солдаты США укрываются за бронетранспортёром «Страйкер» в ходе боя. Дияла, 19 марта 2007 года

Официальный представитель министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин призвала все стороны к проведению тщательного расследования инцидента, в ходе которого, как предполагается, было применено химическое оружие.

«Китайская сторона выступает за проведение всестороннего расследования соответствующими подразделениями ООН. Только после того, как у международных наблюдателей появятся неопровержимые доказательства применения запрещенного оружия правительственными войсками, международное сообщество может принять соответствующие меры в отношении официального Дамаска», — заявила пресс-секретарь МИД КНР.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая подчеркнула, что до конца расследования любое применение силы в отношении правительственных войск и объектов инфраструктуры абсолютно недопустимо, пишет «Жэньминь жибао».

«Повторение иракского и ливийского сценариев не допустимо. Действия ряда стран противоречат международному праву и ведут к дестабилизации обстановки в регионе», — отметила пресс-секретарь.

По словам Хуа Чуньин, власти КНР решительно осуждают любое применение силы, в том числе использование запрещенного химического оружия, в отношении мирного населения.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен заявила в эфире телеканала ARD, что атака ВС США по авиабазе правительственных войск Сирии могла быть не случайной — это мог быть «сигнал Китаю».