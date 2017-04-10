Киев, 10 апреля, 2017, 12:56 — ИА Регнум. Глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева в очередной раз написала заявление о своей отставке. Об этом Гонтарева заявила 10 апреля на брифинге, передает ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Национальный Банк Украины

Она сообщила, что подала соответствующее заявление президенту Украины Петру Порошенко. «Находясь почти три года на должности главы Нацбанка, я приняла решение покинуть эту должность. Я подала президенту Украины официальное заявление об отставке по собственному желанию с 10 мая этого года. Как я и обещала, сообщаем вам за месяц. Это уже такая устоявшаяся практика в Нацбанке, сообщать о каких-либо изменениях за месяц. Если Верховная рада проголосует за мое увольнение раньше этого времени, то я уйду с должности раньше», — заверила Гонтарева.

Глава НБУ прогнозирует, что в ближайшее время не будет изменений в составе правления НБУ и политике регулятора. «…не произойдет и изменений в политике центрального банка. Неизменность избранного пути — залог успешности нашей страны и поддержки наших международных партнеров. Нацбанк продолжит последовательное воплощение той политики, которую вы видели в течение моего председательства», — считает Гонтарева.

Она считает, что в ближайшее время украинские банки смогут возобновить кредитование экономики. «Национальный банк начал очищение банковской системы от схемных банков, банков-моек — тех, которые не занимались банковским бизнесом. Из 180 банков на начало 2014 года, сейчас на рынке остался 91 банк, мы уже проверили 60 банков, а это 97% нашей банковской системы. Мы идентифицировали собственников всех банков, поэтому система сейчас на 100% прозрачная. В украинских банках есть финансовые ресурсы для начала полномасштабного возобновления кредитования, а это более 100 млрд грн. (3,7 млрд долл.) и 5 млрд грн. (185 млн долл.) свободной ликвидности», — рассказала Гонтарева.

Глава НБУ отметила, что банки начали возвращать кредиты по рефинансированию. Гонтарева заверила, что НБУ будет продолжать вести активную политику по возвращению государственных средств, выданных обанкротившимся финансовым учреждениям. «Тренд, который стоит отметить и который свидетельствует о решении системных проблем прошлого — погашение задолженности банков по кредитам рефинансирования. На начало моей каденции в НБУ задолженность по рефинансированию банков составляла 111,7 млрд грн. (4 млрд 141 млн долл.). На сегодня этот показатель у платежеспособных банков составляет 15,2 млрд грн. (563 млн долл.). Из которых 14,4 млрд грн. (533 млн долл.) приходятся на государственный ПриватБанк и 500 млн грн. (18 млн долл.) на Укргазбанк. Общая сумма задолженности неплатежеспособных банков перед НБУ составляет 45,2 млрд грн. (1 млрд 675 млн долл.). Все остальное погашено», — уточнила Гонтарева.

Она также назвала имена собственников банков-банкротов, которые имеют самые большие долги перед НБУ. «Что касается невозвращенных 45,2 млрд грн. Страна должна знать своих так называемых героев в лицо… Назову вам имена этих горе-героев. Банк Надра (Дмитрий Фирташ) должен НБУ 9,8 млрд грн. (363 млн долл.). Олег Бахматюк по кредитам двух своих банков «Финансовая инициатива»… должен более 10 млрд грн. (370 млн долл.). Следующий «герой» Николай Лагун должен по кредитам Дельта Банка 8 млрд грн. (296 млн долл.). Константин Жеваго и его «Банк финансы и кредит» должен НБУ 6,3 млрд грн. (233 млн долл.). Леонид Климов — он до сих пор сидит нашим народным депутатом и даже входит в комитет Рады по банкам и банковского дела — должен 3,4 млрд грн. (126 млн долл.) по кредитам «Имексбанка». Отмечу, что банкротство банка не значит, что горе-собственники свободны от долгов своих банков. Государственные деньги нужно возвращать и точка», — добавила Гонтарева.

Она также отметила, что за время ее работы был приостановлен незаконный вывод средств из Украины через банки Австрии. «Именно моя команда приостановила деятельность банков, которые проводили незаконные операции, в том числе выводили деньги рефинансирования за пределы Украины. Мы остановили деятельность банков, которые продолжали незаконные операции, в том числе незаконно выводили деньги за пределы Украины. Когда мы говорили, что вывели с рынка 20 банков-моек, зомби-банков, вся информация об этих банках уже боле двух лет в наших правоохранительных органах. Это не только информация, это большое количество документов, которые НБУ передал в правоохранительные органы. В 2014 году мы зафиксировали незаконные операции по выводу средств за границу с использованием корреспондентских счетов нескольких европейских банков… С главой Австрийского центрального банка я встретилась в сентябре 2014 года и рассказала, какие банки на территории Австрии занимаются такой деятельностью. Объемы операции на счетах тех банков превышали 2 млрд долл. Мы это остановили, потому что некоторые банки использовали это не только для вывода средств, но и для фиктивного увеличения капитала… Сегодня такое уже никто делать не сможет», — подчеркнула она.

При этом Гонтарева проинформировала о крупных финансовых махинациях олигарха Игоря Коломойского, которые он раньше осуществлял через Приватбанк. «В последнюю ночь (ночь на 19 декабря 2016 года, — ред.) провели мошеннические операции на сумму более 16 млрд грн. (593 млн долл.). Необходимость в капитализации еще больше, и государству придется выложить еще больше денег за управление банком этой командой олигархов и менеджеров», — сказала Гонтарева.

Напомним, 6 апреля дом Гонтаревой пикетировали активисты Национального корпуса. Они требовали отставки Гонтаревой. 3 апреля нардеп от «Блока Петра Порошенко» Ирина Луценко заявила, что глава НБУ написала заявление об отставке, но позже опровергла эту информацию.