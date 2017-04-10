Киев, 10 апреля, 2017, 12:49 — ИА Регнум. Глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева в эфире телеканала «112 Украина» заявила о проведении мошеннических операций в «Приватбанке» перед его национализацией.

stephenbayer Доллары

По ее словам, общая сумма операций составил более 16 млрд гривен ($593,5 млн) — они прошли «в последнюю ночь» перед национализацией 22 декабря 2016 года.

Факт мошеннических операций удалось выявить с помощью постаудита Нацбанка, уточнила Гонтарева на пресс-конференции, на которой она объявила об уходе в отставку.

Выявленные проблемы только подтвердились, сказала Гонтарева, пояснив, что не 97% корпоративного портфеля кредитов было выдано связанным сторонам, а все 100%. Следовательно, больше потребность «Приватбанка» в докапитализации.

Переход банка под контроль государства Гонтарева назвала единственным правильным решением в ситуации с менеджментом кредитной организации. По оценкам НБУ, «дыра» в капитале банка составила 146 млрд гривен (около $6 млрд).

Напомним, после национализации «Приватбанка» он был докапитализирован на $4 млрд (107 млрд гривен). Основным владельцем кредитной организации до национализации был украинский бизнесмен Игорь Коломойский.