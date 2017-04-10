Омск, 10 апреля, 2017, 12:49 — ИА Регнум. В Омске расследуется уголовное дело по факту смерти ребенка после укола лидокаина в детской городской клинической больнице. Как сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Омской области, в рамках расследования изъята и изучается соответствующая медицинская документация, а также партия лидокаина, который использовался в медучреждении.

WikiImages Инъекция

Допрашивается медперсонал больницы и другие лица, чьи показания имеют значение для уголовного дела. Расследование уголовного дела продолжается.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Омске возбуждено уголовное дело по факту смерти 10-летней девочки (ч. 2 ст. 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей). По версии следствия, после укола лидокаина во время лечения в нефрологическом отделении детской городской клинической больницы №3 девочка впала в кому из-за сильной аллергической реакции. При этом возможность возникновения такой реакции врачи не проверили. Утром 8 апреля ребенок умер.

Напомним, в прокуратуре Омской области ИА REGNUM сообщили, что взяли на контроль ход расследования данного уголовного дела и также выясняют обстоятельства смерти ребенка после инъекции. По данным облпрокуратуры, 30 марта 2017 года медицинский работник поставил ребенку внутримышечно назначенный лечащим врачом укол с препаратом, содержащим антибиотик и лидокаин. После введения медикаментов у девочки началась сильная аллергическая реакция. В связи с этим врачи были вынуждены ввести ее в состояние искусственной комы. Утром 8 апреля ребенок умер. По словам лечащих врачей, ранее девочка получала этот антибиотик, но внутривенно и без лидокаина.