Ярославль, 10 апреля, 2017, 12:45 — ИА Регнум. 9 апреля в Ярославле прошел семинар под названием Муниципалитет-2017. Как стать депутатом?». Организатором семинара выступила недавно созданная «Ярославская Ассоциация политических консультантов». Корреспондент ИА REGNUM стал его участником.

Евгений Шувалов ИА REGNUM Руководитель издательства «Факел» Елена Батуева

В первом блоке программы семинара выступил известный российский политтехнолог Алексей Ситников, на счету которого около 400 избирательных кампаний. В своём выступлении он оценил «ресурсы региональных элит в политическом процессе».

«Человек, если у него было нормальное детство, нормальные учителя, нормальное воспитание не пойдет в большую политику», — огорошил слушателей Алексей Ситников.

По мнению Ситникова, в ряде российских регионов, в Ярославской области, в частности, идёт тестирование кандидатов на ключевые посты в правительство страны, которое будет сформировано после выборов президента в 2018 годы. Методы такого «тестирования» эксперт сравнил в «бросанием котят в воду» и именно этим объясняются ошибки «новых врио». Однако, как считает эксперт, с приближением к дате выборов Президента, всё более будет востребовано умение губернаторов регионов обеспечивать реальную, а не «рисованную» политическую устойчивость.

В семинаре приняли участие и региональные эксперты. С докладом «Электоральные настроение жителей Ярославля» выступил ярославский социолог и политолог, главный редактор портала «Клуб Социологов» Евгений Голубев. Он представил рейтинг эффективности депутатов муниципалитета Ярославля нынешнего созыва, составленный по итогам опроса ярославских экспертов. Голубев рассказал об устойчивости позиций некоторых нынешних депутатов муниципалитета и об округах, которые являются «полем для эксперимента».

Юридический аспект избирательного процесса в своих выступлениях представили председатель Ярославского регионального отделения «Ассоциации Юристов России», экс-председатель Избирательной комиссии Ярославской области Олег Килипченко и электоральный юрист Алексей Ратников.

Эксперт Центра современной политики ЯрГу им. П.Г. Демидова, политолог Сергей Киселев рассказал о роли протестного потенциала на выборах и о возможности его использования в избирательной кампании.

Об особенностях публичных выступлений и встреч участникам семинара рассказала тренер ораторского искусства Ана Мавричева.

Завершил семинар рассказ об этапах избирательной кампании, который представили кандидат политических наук Александр Соколов, журналист, руководитель издательства «Факел» Елена Батуева и политтехнологи Татьяна Капустина и Светлана Земцева.

Примечательно, что среди участников семинара оказались как представители оппозиции, так и несколько кандидатов праймериз «Единой России».