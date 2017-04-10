Москва, 10 апреля, 2017, 12:46 — ИА Регнум.



Клод Моне. Впечатление. Пляж в Пурвиле. 1882

Наиболее популярным у жителей России пляжным направлением авиаперелетов этим летом станет Симферополь. Об этом сообщают специалисты туристического поисковика Aviasales.

Чтобы добраться из других городов России в столицу Крыма, путешественникам придется потратить в среднем 24,6 тыс. рублей — это почти на 12% меньше, чем годом ранее. Представители компании проанализировали 50 тыс. бронирований авиабилетов, которые были сделаны с января по март 2017 года для поездок в летний период — с июня по сентябрь.

Вторым по популярности направлением является Сочи — перелет туда обойдется примерно в 18 тыс. рублей, на 22% меньше, чем летом 2016 года. На третьем месте — Анапа (средняя стоимость билета 29,7 тыс. рублей, — 16,4%).

Далее идут Барселона (Испания), Тиват (Черногория), Бургас (Болгария), Тель-Авив (Израиль), Ларнака (Кипр), греческая столица Афины и Геленджик. Отмечается, что спрос на внутренние пляжные направления за год вырос примерно на 10%, спрос на европейские направления — на 152%.

По данным туристического сервиса OneTwoTrip, с лета 2016 года более всего возросла доступность авиаперелетов в Калининград. Так, бронируя билет на летний период, житель России в среднем заплатит за билет туда 8,7 тыс. рублей — это на 36% дешевле, чем год назад.

Далее идут перелеты в Сочи — они обойдутся в 10,6 тыс. рублей (-18%), на третьем месте — Симферополь — 12,4 тыс. рублей (-7%). В целом авиапутешествия по России в июне обойдутся дешевле на 10%.