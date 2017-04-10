Калуга, 10 апреля, 2017, 13:00 — ИА Регнум. Свыше 23 миллионов рублей взыскано в Калужской области прокурорами в счет погашения задолженности по зарплате и другим выплатам работникам. Об этом 10 апреля корреспонденту ИА REGNUM сообщила старший прокурор отдела прокуратуры Калужской области Елена Антипова.

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Районные прокуроры направили в суд 895 исков и заявлений на общую сумму около 22,9 млн рублей. Решений об отказе в удовлетворении заявленных требований судами не выносилось.

Одновременно прокуроры обращались в суд с заявлениями о взыскании компенсационных выплат за вредные условия труда, выплат при увольнении, признании отношений трудовыми, организации проведения медицинских осмотров сотрудников.

Например, к административной ответственности привлекли ООО «Эрга» и ООО «Строитель», которые лишь в феврале 2017 года предоставили сведения за декабрь 2016 года о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей для трудоустройства инвалидов.

Прокурором Дзержинского района выявлены нарушения законодательства при трудоустройстве бывших государственных гражданских служащих. Три должностных лица и два юридических привлечены к административной ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего). Они оштрафованы на суммы в 60 и 150 тысяч рублей соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, в России, в общем объеме просроченной задолженности по заработной плате, 55% приходится на обрабатывающие производства, 21% — на строительство, 6% — на сельское хозяйство, 6% — на транспорт, 5% — на добычу полезных ископаемых.