Киев, 10 апреля, 2017, 13:00 — ИА Регнум. В ночь с 9 на 10 марта в Донбассе шли спорадические обстрелы низкой интенсивности. При этом противоборствующие стороны применяли минометы, танки, БМП, БТР и весь спектр стрелкового вооружения. Данную информацию 10 апреля подтверждают пресс-службы Народной милиции (НМ) ЛНР, Народной милиции ДНР, штаба АТО и администрация г. Донецк, передает ИА REGNUM.

Andrew Butko Э.А. Басурин

Так, по данным оперативного командования НМ ДНР, 9 апреля украинские войска 43 раза нарушили режим прекращения огня. «За прошедшие сутки ВС Украины 43 раза нарушили режим прекращения огня. Обстрелам подверглись 17 населенных пунктов республики, по которым применялись танки, минометы, БМП, БТР, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие», — сообщает пресс-служба Минобороны ДНР.

В то же время председатель администрации Петровского района Донецка Максим Жуковский заявил, что ночью бои шли на окраинах района. При этом никто из мирных жителей не пострадал. «Ночь была неспокойной, около 03:00 украинские силовики открыли огонь по району. Обстрел продолжался около получаса», — сказал ДАН Жуковский.

Ранее, 9 апреля пресс-служба Минобороны ДНР проинформировала, что в поселке Пески (граничит с аэропортом Донецка, под контролем ВСУ) отмечается скопление украинских журналистов. «Предполагается, что в данном районе украинская сторона готовит вооруженную провокацию для последующего обвинения ВС ДНР в нарушении режима прекращения огня», — говорится в сообщении.

В свою очередь, заместитель начальника управления НМ ДНР Эдуард Басурин отметил, что 8 апреля в результате обстрелов «вражеской артиллерии погиб один военнослужащий ДНР». «Всего противник выпустил пять артиллерийских, 35 танковых снарядов и 483 мины. Наиболее массированному обстрелу украинских силовиков подверглись районы населенных пунктов Докучаевск, Ясиноватая и Петровский район Донецка. По району Докучаевска противник выпустил пять артиллерийских, тридцать пять танковых и шестьдесят пять мин, повредив один дом на ул. Ленина, 92, а также пять жилых домов в поселке Ясное по ул. Щорса 25, 29, 31, 46 и 48. По Ясиноватой военнослужащие ВСУ выпустили сто шестнадцать мин», — уточнил Басурин.

Кроме того, 10 апреля на Луганщине Народная милиция ЛНР зафиксировала четыре обстрела со стороны ВСУ. Так, под огонь из 82-мм минометов, вооружения БМП, зенитных установок ЗУ-23−2, станковых противотанковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов, стрелкового оружия попали позиции ЛНР в населенных пунктах: Донецкий, Калиновка, Калиново, Нижнее Лозовое.

В свою очередь, пресс-центр штаба АТО сообщил, что украинская сторона зафиксировала 44 обстрела со стороны ВС ДНР и ЛНР. В результате ведения боевых действий ранения получили двое солдат ВСУ.

Большинство обстрелов произошло вблизи Троицкого (Мариупольское направление), где позиции ВСУ попали под огонь из минометов калибра 120 мм, противотанковых гранатометов и вооружения БМП. Украинские военные в районе Водяного, Лебединского и Красногоровки подверглись обстрелам из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. По опорным пунктам ВСУ вблизи Гнутово и Новогнатовки ВС ДНР стреляли из гранатометов, а в районе Павлополя и Новомихайловки — из крупнокалиберных пулеметов. Из БМП и стрелкового оружия были обстреляны морские пехотинцы вблизи Широкино.

Отмечается, что позиции ВСУ в Авдеевке и в районе Шахты Бутовка (Донецкое направление) попали под огонь противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра. Противотанковые гранатометы и стрелковое оружие ВС ДНР применили при обстреле украинских войск в Зайцево и Верхнеторецком. В Песках активизировались снайперы ДНР. На Луганском направлении из минометов калибра 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов были обстреляны опорные пункты ВСУ в районе Новозвановки. Также ВС ЛНР обстреливали украинские войска в Троицком, Крымском и Станице Луганской из гранатометов различных систем и пулеметов крупного калибра.

Как сообщало ИА REGNUM, 6−7 апреля в Луганской области ВС ЛНР и ВСУ сорвали процесс развода сил и средств в районе Станицы Луганской (под контролем ВСУ). Украинская сторона настаивала на установлении семидневного режима тишины перед началом отвода войск. В ЛНР заверяли, что придерживались перемирия. «На сегодня подразделения Народной милиции ЛНР были готовы к разведению сил и средств, но по вине украинской стороны разведение в очередной раз не состоялось», — рассказал и.о. начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко.

Напомним, в марте 2017 года в Минске прошло заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Участники встречи согласовали установление в регионе очередного режима прекращения огня с 1 апреля по случаю пасхальных праздников. Также стороны договорились отвести вооружения от Станицы Луганской и активизировать процесс обмена пленными.