Тутаев, Ярославская область, 10 апреля, 2017, 12:27 — ИА Регнум. В воскресенье, 9 апреля, в Тутаеве состоялся митинг «против грабительских нормативов на общедомовые нужды», организованный местным отделением КПРФ. Участники акции потребовали снизить норматив потребления электроэнергии на ОДН до уровня, установленного в 2012 году.

Ярославское отделение КПРФ Митинг в Тутаеве

Как рассказал ИА REGNUM секретарь ярославского обкома КПРФ Александр Воробьев, в митинге приняли участие порядка 200 человек. Они возмущены постановлением правительства Ярославской области № 1135 от 31 декабря 2016 года, увеличившим нормативы потребления электроэнергии на ОДН для домов без лифтов на 9% и для домов с лифтами — на 16%.

Коммунисты утверждают, что жильцам домов, оставшихся без управления, выставили за 2016 год «сверхнормативный грабительский ОДН, доходящий до десятков тысяч рублей». Кроме того, по их словам, ОДН на горячую и холодную воду начисляется без учета расхода по показаниям счетчиков.

Манифестанты также потребовали от правительства Ярославской области разработать и принять единый порядок для управляющих компаний по начислению и распределению платы за ОДН, учитывая оснащенность домов приборами учетов. В домах без счетчиков они призывают начислять ОДН по тарифу.

Кроме того, участники митинга настаивают на отзыве счетов «за сверхнормативный ОДН, начисленный за 2016 год», выставленный жителям домов без управления.