Красногорск, 10 апреля, 2017, 12:18 — ИА Регнум. На территории Московской области выявлено почти 40 бесхозных скотомогильников. В настоящий момент идет процедура их передачи на баланс Главветеринарии области. Об этом сегодня, 10 апреля, заявил начальник главного управления ветеринарии Московской области, главный государственный ветеринарный инспектор региона Максим Ереза, сообщается на сайте облправителсльства.

PublicDomainPictures Кости животного

«На особом контроле находятся сибиреязвенные скотомогильники, их 41 единица на территории области, 39 из них являются бесхозными, и их состояние не соответствует ветеринарно-санитарным требованиям», — сказал Ереза.

Сейчас такие объекты передаются в собственность Московской области с дальнейшим правом оперативного использования подведомственным учреждением — управлением ветеринарии Московской области.

По его словам, после передачи главное управление сможет контролировать состояние скотомогильников.

Ереза отметил, что все скотомогильники в регионе находятся на учете. Всего их 92.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Россельхознадзора, более 30% скотомогильников в России являются бесхозными. В результате многие захоронения не обозначены ни на картах, ни на местности. Однако, кроме бесхозных скотомогильников на территории Московской области (как и по всей России) существуют еще и неучтенные.

Напомним, массовая вспышка сибирской язвы была зафиксирована в июле 2016 года в Ямало-Ненецком округе. Диагноз «сибирская язва» подтвердился у 24 тундровиков, один человек (12-летний ребенок) скончался. От сибирской язвы погибли 2 тыс. 349 северных оленей. Трупы оленей были сожжены.