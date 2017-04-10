Вильнюс, 10 апреля, 2017, 12:19 — ИА Регнум.



(сс) Micha Niskin Пулеметная лента 7,62

Украина получила за 2015−2016 год от правительства Литвы 150 тонн военного снаряжения, в том числе оружие, заявил министр обороны Литвы Раймундас Кароблис, передает ИА «Новостной фронт».

По словам Кароблиса, среди всего военного снаряжения было оружие, которое Литва не использует в современной армии, в частности пулеметы советского производства.

Также министр обороны отметил, что решение о предоставлении летального вооружения было согласовано с Североатлантическим альянсом.

«Надеемся, что такие же решения будут приняты и другими членами НАТО», — подчеркнул министр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в свете продолжающегося военного конфликта на востоке Украины, Киев регулярно обращается к членам НАТО с просьбой о поставках летального вооружения для ВСУ.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Альянс «не имеет в своем распоряжении оружия». По его мнению, члены НАТО «могут сами предоставлять оружие, в том числе летальное».

С другой стороны, командующий объединенными силами НАТО генерал Кертис Скапаротти заявлял, что Альянс должен поддерживать Украину и «давать им (ВСУ) подходящее оружие для защиты Украины».

Напомним, что Канада и Украина в апреле 2017 года подписали соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере. При этом министр обороны Канады Харджит Саджан заявлял, что внесение Украины в список стран, в которые Канада поставляет автоматическое огнестрельное оружие, является «следующим шагом» в развитии отношений Канады и Украины.