Хельсинки, 10 апреля, 2017, 12:16 — ИА Регнум. Власти Финляндии допускают возможность совершения отдельных террористических актов на территории страны, сообщает финский национальный вещатель YLE.

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«Очень хотелось бы сказать, что здесь такого произойти не может, но Финляндия не застрахована», — заявила министр внутренних дел страны Паула Рисикко, комментируя трагические события в Стокгольме. По её словам, подобные теракты направлены на то, чтобы «подорвать структуру и дееспособность общества всеобщего благоденствия».

Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля в своём блоге отмечает, что в стране сохраняется угроза отдельных актов насилия. «Хотя угроза маловероятна, мы относимся к ней с предельной серьезностью», — приводит слова министра финское издание The Helsinki Times.

Напомним, в декабре 2016 года финские власти заявили о том, что угроза терактов в стране возросла, так как порядка 80 граждан Финляндии присоединились к джихадистам в Сирии и Ираке. В Европе это самый высокий показатель в соотношении с исламским населением страны. По информации финской полиции безопасности SUPO, около 20 боевиков вернулись обратно в Финляндию. «Финляндия уже не является безопасным местом, где отсутствуют факторы, способствующие возникновению терроризма», — подчёркивал тогда специалист по вопросам терроризма в SUPO Туомас Портаанкорва.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 апреля в центре Стокгольма был совершен теракт. Угнанный грузовик въехал в толпу людей, в результате погибли 4 человека, еще 15 получили ранения. 9 апреля в Норвегии объявили повышенный уровень террористической угрозы после того, как был арестован 17-летний россиянин, подозреваемый в том, что он оставил самодельную бомбу в центре Осло.

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