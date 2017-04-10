Махачкала, 10 апреля, 2017, 12:12 — ИА Регнум.



(сс) George Hodan Арест

В Дагестане задержан глава Левашинского района Магомедгаджи Магомедов. По решению суда он помещен под стражу. Чиновник обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере с использованием служебного положения, сообщили ИА REGNUM 10 апреля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Ранее, по уголовному делу были заключены под стражу другие фигуранты — главный бухгалтер, бухгалтер и кассир районной администрации. Как считает следствие, всех трех подозреваемых объединил в преступную группу сам глава Левашинского района с целью хищения денежных средств, выделяемых из регионального отделения Фонда социального страхования.

По указанию Магомедова, участники преступной схемы в 2014—2015 годах изготовили фиктивные отчеты о начислении и уплате взносов на социальное страхование и пособий по беременности. В результате из госказны было перечислено 89 млн рублей. Денежные средства были похищены.

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Стоит отметить, что в Дагестане в последнее время были раскрыты факты, которые подтверждают, что и другие руководители муниципалитетов, хоть и не в таких значительных масштабах, но все же не прочь запустить руку в государственный карман. Так, под уголовное преследование попался на днях глава администрации села Параул. Его подозревают в хищении автомобиля «Лада 217 030», находившегося на балансе муниципалитета. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Присвоение или растрата». Главу села временно отстранили от должности.