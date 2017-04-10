Вашингтон, 10 апреля, 2017, 12:12 — ИА Регнум.



Флаг Ливии

План по разделу территории Ливии на три части выдвигал Себастьян Горка — заместитель помощника президента США Дональда Трампа, пишет газета The Guardian.

Как сообщил знакомый с ситуацией источник, идея прозвучала еще до инаугурации Трампа — на переговорах с одним из высокопоставленных дипломатов из Европейского союза.

Американец представил европейскому коллеге соответствующий план, нарисовав новую карту страны на салфетке. Европейцу план не понравился, и он назвал его «наихудшим решением» для ливийцев.

Уточняется, что зампомощника Трампа намерен добиться в Белом доме должности спецпредставителя президента по Ливии. Пока такого поста не существует.

Напомним, после свержения и убийства лидера Ливии Муаммара Каддафи в 2011 г. страна находится в состоянии гражданской войны: войска правительства во главе с Фаизом Сараджем ведут войну с исламистскими группировками.

В городе Тобрук находится парламент, который Триполи не признает. С исламистами воюет ливийская национальная армия во главе с генерал-майором Халифой Хафтаром. Тобрук взаимодействует с Хафтаром.