Брянск, 10 апреля, 2017, 12:06 — ИА Регнум. Брянск — небольшой город с населением чуть более 400 тысяч человек. Несмотря на то, что город впервые упоминается в летописях еще в 1146 году, памятников старины в городе практически нет — во время Великой Отечественной войны Брянск был оккупирован и почти полностью разрушен. Но этот факт только добавил Брянску известности: о партизанах, которые воевали в брянских лесах, не слышал только самый ленивый и не интересующийся историей человек. Из-за долгой и героической истории Брянска в городе можно увидеть и многочисленные памятники подвигу советского народа, и восстановленные монастыри.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Брянск

Анна Кумицкая ИА REGNUM Площадь Партизан

Партизаны, чиновники и космонавты

В 2010 году Брянску было присвоено звание «Город воинской славы». Оккупация города длилась почти два года. Он был освобожден 17 сентября 1943 года. Сейчас эта дата важнее для жителей, даже чем дата основания города. Ежегодно 17 сентября отмечается День города.

О былом героизме в городе напоминает очень и очень многое. Брянск известен тем, что здесь есть памятники представителям практически всех видов войск и профессий. Так, в городе есть памятник летчикам, воинам-водителям, танкистам, артиллеристам, погибшим учителям, медикам и даже военным журналистам. Но одно из главных мест занимает памятник освободителям Брянска, открытый в 1966 году. Он расположен на площади Партизан, с которой как раз очень удобно начинать знакомство с городом.

От площади Партизан начинается проспект Ленина — одна из главных улиц города, на которой находятся здание театра, памятник Федору Тютчеву, здания регионального правительства и администрации города. На площади перед ними установлен, как это водится, памятник Владимиру Ленину. Площадь старательно облагораживают. Не так давно здесь появился своеобразных арт-объект — слово «Брянск». Путешественники, останавливающиеся в гостиницах, расположенных рядом с площадью, частенько фотографируются рядом с ним. Площадь оживлена и днем, и вечером. С утра по ней ходят чиновники, идущие на работу, а вечером собирается молодежь, которая катается на велосипедах или просто по-разному проводит время.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Здание театра на проспекте Ленина в Брянске

Проспект Ленина в районе здания администрации города пересекается бульваром Гагарина. Он начинается от памятника первому космонавту и заканчивается на набережной. Бульвар — единственная пешеходная улица города. В начале него — вход в парк-музей имени А. К. Толстого, который местные жители старательно рекомендуют посетить всем туристам. Однако сам парк, наверняка, будет интересен только детям и желающим отдохнуть от гула автомобилей. Кроме лавочек, деревьев, деревянных скульптур и некоторых других арт-объектов тут практически ничего нет.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в парке имени А. К. Толстого

Бульвар Гагарина продолжается и на противоположной стороне от здания администрации города. Пройдя по нему, можно наткнуться на не совсем облагороженный сквер имени Карла Маркса. Вокруг сквера расположены здание Брянской областной думы и еще несколько более-менее старых зданий. Если продолжить движение по бульвару в сторону набережной, то можно пройти мимо надписи «Брянск — город боевой и трудовой славы». Заканчивается бульвар ступеньками, вокруг которых находятся старые и давно разрушенные здания.

Напротив бульвара — Славянская площадь, которая пока только благоустраивается, но уже обещает стать одним из самых оживленных мест этой части города.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Брянская областная дума

Церкви, горы и монастыри

Прогулявшись по улице Калинина, которая идет вдоль набережной, посмотрев на Успенскую часовню, здание филармонии, выстроенное в традициях Советского союза, и взглянув на рыбаков, удящих рыбу в Десне, можно вернуться на проспект Ленина. Чтобы не повторять маршрут, пройти можно по улице Горького — мимо могилы революционера Игнатия Фокина, здания ТЮЗа, памятников Ленину и Горькому.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Здание филармонии

Повернув направо, путешественник увидит возвышающийся над проспектом белокаменную колокольню Троицкого собора. Это крупнейший храм Брянской области и кафедральный собор Брянской епархии. Храм был построен уже в XXI в. В 2012 году сюда были перенесены мощи преподобного благоверного князя Олега Брянского.

За собором расположилась Воскресенская церковь, а после начинается дорога, ведущая к Покровской горе. На пути к ней можно увидеть Никольскую церковь и Горно-Никольский монастырь. Он был построен в 1751 году на средства брянских купцов Кольцовых. В начале XX века храм был закрыт. Позже здание было отреставрировано, а в самом конце века вновь было передано приходу.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Колокольня Троицкого собора

Неподалеку от церкви и монастыря начинается конечная часть дороги к Покровской горе. Она идет мимо храма Петра и Февронии и Покровского собора. Площадь, находящаяся на Покровской горе, начинается с пушек, которые обращены в сторону оврага. Между многочисленных голубых елей располагаются лавочки, которые в большинстве своем пустуют. На самом склоне находится памятник боевой доблести брянцев и памятник в честь 1000-летия основания Брянска. Богатырь Александр Пересвет смотрит здесь на город, а у ног его коня сидит сказитель Боян с гуслями.

Тут же — смотровая площадка, правда, вид с нее, мягко говоря, не завораживает.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Памятник в честь 1000-летия Брянска

Курган и Свенский монастырь

Вне этого маршрута есть две достопримечательности, которые нельзя не посетить. Первая — Курган Бессмертия и находящийся рядом парк имени 1000-летия Брянска. Перед курганом находится площадь Воинской славы. Около памятника проходят различные памятные мероприятия. К примеру, после теракта в метро Санкт-Петербурга, здесь состоялась гражданская панихида.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Курган Бессмертия

И последнее, что обязательно к посещению в Брянске — Свенский Свято-Успенский монастырь. Строго говоря, он находится не в самом городе, а в селе Супонево Брянского района. Но доехать до него можно и на общественном транспорте, и на такси, причем за довольно небольшие деньги.

Свенский монастырь — старейший в Брянске. Он был основан в 1288 году брянским князем Романом Михайловичем. В XVI веке Иван Грозный повелел поставить здесь две каменные церкви. В начале XX в. монастырь был взорван. Его восстановление началось только в 70-е годы.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Купола Свенского монастыря

Монастырь находится на месте впадения в Десну речки Свени. Перед воротами монастыря — огромные поля и сады. А если обойти монастырь, то перед путешественником откроется вид на реку.