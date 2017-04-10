Симферополь, 10 апреля, 2017, 12:15 — ИА Регнум. Две тысячи крымчан будут призваны на срочную военную службу в рамках весеннего призыва в 2017 году. Об этом 10 апреля заявил начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Республики Крым Вадим Мешалкин.

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«Количество крымчан, которые пройдут военную службу в этом году, существенно увеличено и составит две тысячи человек», — заявил Мешалкин.

Он напомнил, что если раньше крымские призывники проходили службу в воинских частях и соединениях исключительно на территории полуострова, то с 1 января правила изменились — впервые значительная часть призывников пройдет службу на материке. При этом за пределы полуострова поедут только те, кто будут служить в ВДВ, подчеркнул Мешалкин.

Напомним, что призыв на воинскую службу был объявлен 30 марта указом президента РФ Владимира Путина на всей территории России. В связи с проведением в Крыму и Севастополе весеннего призыва на военную службу МИД Украины заявил протест.

В частности, Киев потребовал отменить призыв жителей Крыма и Севастополя на воинскую службу, аргументируя это тем, что считает данные территории «временно оккупированными».

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Жители Крыма проходят службу в Вооруженных Силах РФ с 2015 года. В соответствии с российским законодательством для крымчан сохранены все отсрочки, ранее предоставленные им по законодательству Украины. Право на отсрочку от призыва на военную службу предоставлено также вынужденным переселенцам и беженцам, принявшим гражданство РФ.