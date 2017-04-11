Санкт-Петербург, 11 апреля, 2017, 12:36 — ИА Регнум.

В начале мая 2017 года издательство «Бумкнига» выпустит графическую новеллу «Баллада соленого моря», главным героем которой является легендарный авантюрист Корто Мальтезе. Комикс выйдет сразу в двух форматах: цветном и лимитированном черно-белом.

Издательство «Бумкнига» Обложки черно-белого и цветного изданий книги Уго Пратта «Корто Мальтезе. Баллада солёного моря»

Впервые вечный искатель приключений появился на страницах итальянского журнала комиксов «SgtKirk» в 1967 году. С тех пор Корто Мальтезе снискал международную популярность. Цикл новелл о Корто Мальтезе является уникальным произведением, которое помогло комиксу выделиться в отдельное искусство и закрепиться в этом статусе. В произведениях его автора, одного из самых известных комиксистов Европы Уго Пратта, очень реалистично проработана каждая деталь. Будь это изображение архитектуры города или соблюдение исторических подробностей. Тем не менее, живая реальность у Пратта не отделима от мира волшебства.

CONG SA Города в работах Уго Пратта

Дмитрий Яковлев, директор издательства «Бумкнига», сообщил ИА REGNUM :

«На самом деле, мы запрашивали права еще в 2014 году. К сожалению, тогда обязательным условием был копродакшн, то есть совместная печать в Азии. Получалось очень дорого, и мы отказались от этой идеи. В прошлом году ситуация поменялась, и мы смогли договориться об издании первой книги про Корто Мальтезе. Но конечно, мечта о Корто была давно, где-то с 2012 года. И я очень рад, что уже скоро публика сможет начать знакомство с этой великой серией комиксов».

Выход «Баллады соленого моря» приурочен к юбилею персонажа — в этом году ему исполняется 50 лет. Уго Пратт, наделил героя полноценной биографией, точно живого человека. Где и когда родился, кем были родители, как прошло детство… Все эти моменты подробно описываются в цикле графических новелл.

CONG SA Уго Пратт. Корото Мальтезе

Михаил Заславский, специалист в области комиксов, в середине 90-х издал два первых сборника рассказов из цикла «Корто Мальтезе» в красноярской газете. Однако «Балладу солёного моря» называет самой любимой книгой из серии о Корто.

«Это, с одной стороны, своего рода путешествие по мирам приключенческой морской классики, знакомым по книгам Джека Лондона, Германа Мелвилла, Роберта Стивенсона, Джозефа Конрада, но при этом весьма оригинальное, авторское, пропущенное через бурный жизненный опыт Пратта, его знание о людях, взгляды, философию. Это полноценный увлекательный масштабный роман. Мне он попался в 90-х в хорошем английском переводе — прочёл, не отрываясь, потом не раз перечитывал», — рассказывает Михаил ИА REGNUM.

Armin Linke Уго Пратт

Перевод был осуществлен с итальянского, а не с французского языка, как это делалось в большинстве случаев. Это значит, что у российского читателя будет возможность познакомиться с текстом, максимально приближенным к оригиналу. Над переводом работал Михаил Хачатуров:

«Безусловно, это был один из самых сложных переводов. Пратт — автор по-настоящему литературный. Текст у него не просто дополняет изображение, а скорее расширяет его, придает какое-то дополнительное измерение. Разумеется, сложности добавила еще и необходимость изучения больших объемов справочного материала, так или иначе связанного с действием книги. Всего лишь один маленький пример: для того, чтобы попытаться правильно передать кириллицей речь туземцев, пришлось довольно внимательно прослушать несколько видеокурсов фиджийского и маори. Хотя далеко не всегда удаётся однозначно установить, на каком именно языке говорят персонажи: иной раз в их речи попадаются буквосочетания и звуки, которых в соответствующем языке просто нет… И скорее всего, это не ошибка автора, а намеренное действие, призванное подчеркнуть определенную «параллельность» описываемой вселенной. Но это, повторюсь, всего лишь догадка».

Издательство «Бумкнига» 84-85 страницы русского издания книги Уго Пратта «Корото Мальтезе. Баллада соленого моря»

Консультантом проекта выступил Мишель Пьер, историк и крупнейший специалист по творчеству Уго Пратта. Кроме того, он был давним другом художника.

«К счастью, при работе над переводом мне выпала возможность пользоваться советами Мишеля Пьера, — комментирует Михаил Хачатуров. — Он оказал большую помощь в этой работе, прежде всего психологическую. И даже в тех случаях, когда у него не было ответа на некоторые вопросы, это тоже становилось исчерпывающим ответом. Ведь если точного ответа нет даже у такого специалиста, значит, его нет ни у кого! А Пратт, надо сказать, иной раз любил ставить читателя в тупик репликами, понять которые практически невозможно: наверно, для этого нужно, ни много ни мало, быть вторым Уго Праттом!»

CONG SA Женщины в работах Уго Пратта

Помимо рассказов о неугомонном искателе приключений, в коллекции Уго Пратта есть еще множество других произведений. Однако Корто Мальтезе настолько зацепил читателя, что имена автора и его персонажа неразрывно следуют рядом для каждого любителя комиксов. Издательство «Бумкнига» планирует продолжить работу с наследием Пратта и издать еще несколько томов его работ на русском языке.