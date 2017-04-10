Красногорск, 10 апреля, 2017, 11:59 — ИА Регнум. В Московской области весной 2017 года ожидается сезонный подъем показателей заболеваемости африканской чумой свиней (АЧС). Об этом сегодня, 10 апреля, заявил начальник главного управления ветеринарии Московской области, главный государственный ветеринарный инспектор региона Максим Ереза, сообщается на сайте облправителсльства.

agurri Свиньи

«Весной — пора миграции дикого кабана. В личное подсобное хозяйство завозят свиней, поэтому ожидается некоторый подъем показателей по АЧС», — сказал Ереза.

Владельцам временно рекомендуется перейти на безвыгульное содержание свиней, чтобы исключить контакт с дикими животными.

По его словам, ситуация контролируется, все вспышки своевременно гасятся и регулируются.

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Как сообщало ИА REGNUM, министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев ранее заявлял, что за минувшие 10 лет прямой ущерб Российской Федерации от африканской чумы свиней (АЧС) составил 5 млрд рублей, непрямой — десятки миллиардов рублей.

Напомним, Африканская чума свиней — особо опасная, острозаразная, вирусная болезнь. В России впервые зарегистрирована в 2008 году. Вирус поражает диких и домашних свиней всех пород и возрастов в любое время года. Для жизни и здоровья людей опасности не представляет.