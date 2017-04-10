Казань, 10 апреля, 2017, 11:45 — ИА Регнум. Следственный комитет РФ по Татарии начал доследственную проверку по факту пожара в Храме всех религий в Казани, начавшемся утром 10 апреля, сообщает региональный главк СКР.

Скриншот с видео Пожар в Храме всех религий Пожар в Храме всех религий. Казань

По предварительным данным, причиной пожара мог стать поджог. Об этом сразу после возгорания заявил порталу ProKazan.ru брат основателя храма Ильгиз Ханов

Сообщение о пожаре поступило в МЧС по республике около 4:35 мск. Спасатели на месте происшествия обнаружили тело погибшего, по предварительным данным, это бывший прораб строительства храма Мансур Зиннатов.

Ханов также заявил, что здание поджог охранник Мансур. Он якобы грозился за два дня до пожара, что подожжет себя и здание. Тогда его попросили собрать вещи и покинуть Храм всех религий.

Начальник управления гражданской защиты Казани Фердинанд Тимурханов также заявил, что наиболее вероятной версией причины пожара является поджог. Осмотр здания будет произведен после проливки, пожарные ее уже заканчивают.

Местные власти отметили, что сооружение сильно пострадало и нуждается в серьезном ремонте.