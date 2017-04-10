Казань, 10 апреля, 2017, 11:43 — ИА Регнум. Причиной пожара в Храме всех религий в Казани мог стать поджог. После происшествия пожарные установили, что было несколько очагов возгорания единовременно, сообщает «Реальное время» со ссылкой на источники в МЧС Татарии.

Скриншот с видео Пожар в Храме всех религий в Казани Пожар в Храме всех религий. Казань

По данным издания, правоохранители не исключают и версию о самоподжоге.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, утром 10 апреля в Казани начался пожар в здании Храма всех религий на улице Старо-Аракчинская. Пожару присвоена вторая категория сложности.

После происшествия было обнаружено тело мужчины. Он проживал и работал строителем в храме. По факту гибели человека при пожаре Следком Татарии проводит доследственную проверку.