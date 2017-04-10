Киев, 10 апреля, 2017, 11:35 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Нацбанк Украины

Заявление об отставке написала глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева, передает 10 апреля телеканал «112 Украина».

В Киеве состоялся брифинг, на котором Гонтарева сообщила о своем решении. Она напомнила, что на должности главы НБУ проработала почти три года.

«Я подала президенту Украины официальное заявление об отставке по собственному желанию с 10 мая этого года», — сказала она.

Гонтарева уточнила, что сообщает о своем уходе за месяц — в соответствии с установившейся традицией.

«Если ВР [Верховная рада] проголосует за мое увольнение раньше этого времени, то я уйду с должности раньше», — сказала она.

Гонтарева готова о результатах своей работы в НБУ сделать доклад на пленарном заседании.

Напомним, Гонтарева стала главой НБУ 19 июня 2014 г.

2 апреля глава Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник заявил, что руководство НБУ подозревается в растрате средств.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, неназванный источник заявил, что Гонтарева собирается покинуть пост главы НБУ. До сих пор официального подтверждения получено не было.