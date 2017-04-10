Луганск, 10 апреля, 2017, 11:39 — ИА Регнум. Украина не является самостоятельным государством ни в политическом, ни в экономическом плане, заявил заместитель министра государственной безопасности ЛНР Александр Басов, возглавлявший кадровый аппарат Киевского главного комитета СБУ, передает Луганский информационный центр.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По словам Басова, зависимость Украины тянется со времен майдана в 2014 году. В то время лидеры майдана — Виталий Кличко, Арсений Яценюк, Олег Тягнибок — полностью руководствовались инструкциями Америки, сказал замминистра.

Басов отметил, что три лидера регулярно отчитывались в посольстве США о происходящем на Украине, в частности об их встречах с действующим тогда президентом Украины Виктором Януковичем.

Поскольку после госпереворота все лидеры майдана получили высшие управляющие должности в государстве, а так называемую революцию спонсировали «финансово-промышленные группы Соединенных Штатов», Украина до сих пор является несуверенным государством, считает представитель МГБ ЛНР.

«Украина будет продолжать находиться под внешним управлением, видимо, до того момента, пока сам народ Украины не поймет, что уже хватит, наступил край», — подчеркнул Басов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, зависимость высших правящих кругов Украины от иностранных «инструкторов» отмечают не только эксперты, но и сами украинские политики.

Так, депутат Верховной рады от партии «Блок Петра Порошенко» Татьяна Рычкова заявляла, что Америка «давит на депутатов» для того, чтобы они выбрали нужную США кандидатуру в аудиторы Национального антикоррупционного бюро Украины.

Также эксперты отмечали частое посещение украинскими депутатами Белого дома в Вашингтоне, а сами США заявляли, что они «отслеживают на постоянной основе» блокаду Донбасса.