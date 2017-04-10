Москва, 10 апреля, 2017, 11:32 — ИА Регнум. В Москве в марте текущего года было зарегистрировано 10 213 переходов прав на основании договора купли-продажи (мены) жилья, а показатель за первый квартал 2017 года составил 23 511 переходов. Об этом говорится в сообщении столичного Управления Росреестра.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройка

«В марте 2016 г. было зарегистрировано 13 363 переходов», — отмечают в ведомстве.

Кроме того, говорится в сообщении, в марте 2017 года в столице было зарегистрировано более 5 400 договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) жилья, что в два раза превышает показатель марта прошлого года.

«Количество зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) жилья в марте в Москве насчитывает 5 418, — уточняется в сообщении. — Всего с начала года было зарегистрировано 10 453 ДДУ. Показатель за март 2016 года — 2 680».

Как ранее передавало ИА REGNUM, 23 марта министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень сообщил, что Минстрой России может выступить с законодательной инициативой о запрете продажи жилья в новостройках без отделки.

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