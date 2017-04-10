Волгоград, 10 апреля, 2017, 11:29 — ИА Регнум.

В Волгограде оптимизация добралась до учреждений дополнительного образования. Так, реорганизация ждёт детскую школу искусств №6 (ДШИ). Ее планируется объединить с «Детской школой искусств №2». Однако такие планы властей вызвали негодование со стороны родителей воспитанников ДШИ №6. Против слияния двух учреждений волгоградцы выступили на пикете, который прошел в Красноармейском районе областного центра 9 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

пресс-служба ОООЗС «РВС» Пикет в Волгограде

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На бульваре имени Энгельса собрались более трех десятков человек. Свое недовольство собравшиеся высказали на плакатах и растяжках: «Кому выгодно разрушить ДШИ №6?», «Реорганизация + оптимизация = Ликвидация! Сохраним уникальность ДШИ №6!». К родителям учеников и не равнодушным горожанам присоединились и члены Совета ветеранов Верхней Судоверфи, передает «Волгоградское деловое телевидение». Они держали в руках транспарант «Защитили Сталинград от фашистов — защитим культуру от оптимизации!».

По мнению собравшихся, объединение школ в одну приведет к отсутствию конкуренции между учебными заведениями и отсутствию права выбора при поступлении у детей и их родителей.

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«Наша школа существую 40 лет. За это время выработаны программы обучения, сформировался дружный и квалифицированный педагогический коллектив. Присоединение нашей школы к ДШИ №2 приведет к дезорганизации работы коллектива, что несомненно отразится и на образовательном процессе, а, следовательно, на самой незащищенной категории — наших детях», — отмечают родители учеников ДШИ №6.

Детская школа искусств №6 расположена в микрорайоне, отделенном от Красноармейского района железной дорогой. Дети из близлежащих домов могут сами дойти до нее пешком без сопровождения взрослых. А вот в ДШИ №2, поясняют родители, учебный процесс построен таким образом, что дети посещают оба здания школы (далеко расположенных от здания ДШИ №6), в зависимости от распоряжения директора школы.

«При присоединении к детской школе искусств №2 никакой гарантии того, что наши дети будут посещать именно здание, принадлежащее ДШИ №6 никто дать не может», — отмечают собравшиеся.

Вышедшие на пикет родители убеждены, что проводимая кампания по слиянию приведет только к ухудшению ситуации в сфере дополнительно образования Волгограда, так как «проводится по существу без учета мнения детей, родителей и педагогов в обстановке административного нажима и дезинформации». Между тем ДШИ №6 вносит неоценимый вклад в культурное развитие детей, формирование личности отдельно взятого ребенка и всех учащихся школы в целом, уверены собравшиеся.

Пикетчики потребовали обратить внимание на реальное мнение родителей и трудового коллектива о слиянии школ и немедленно остановить процедуру слияния. Под резолюцией пикета было собрано более тысячи подписей.

Как сообщало ИА REGNUM, процесс оптимизации далеко не всегда бывает так оптимистичен, как хотелось бы. В настоящее время под сокращения в Волгограде попадают в том числе и библиотеки, и музыкальные школы. Так, в конце марта жители Волгограда, которым небезразлична судьба детской библиотеки № 17 в микрорайоне Спартановка, повторно вышли на пикет, чтобы защитить читальню от «оптимизации». Филиал ЦСДБ №17 является единственной детской библиотекой во всей «Спартановке». Учреждение обеспечивает литературой и школы, и детские сады района.

Кроме того, эта библиотека является крупным детским культурным центром: она выступает площадкой массовых образовательных мероприятий, на ее базе работает кукольный театр. Теперь вместо полноценного собственного помещения библиотека будет подселена в один из близлежащих филиалов взрослой системы.